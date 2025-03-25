Виплати від організації Help — хто отримає 3 тис. євро

Людина дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Гуманітарна організація Help — Hilfe zur Selbsthilfe закликала українців, які мешкають у західних регіонах, взяти участь у конкурсі з надання грантів. У рамках програми зможуть отримати фінансову допомогу до 3 тис. євро.

Про це йдеться у повідомленні організаторів у соцмережах.

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Детальніше про допомогу у 3 тис. євро

Міжнародна організація реалізовує проєкт "Зміцнення громад та підвищення стійкості вразливих груп населення по всій Україні", покликаний допомогти місцевим підприємцям, котрі постраждали під час повномасштабної війни.

Проєкт з надання грантів охоплює такі області:

Закарпатську;

Івано-Франківську;

Волинську;

Львівську;

Хмельницьку;

Чернівецьку.

"Гранти спрямовані на підтримку ремісничих та сервісних бізнесів, таких як: деревообробка, виготовлення текстилю, миловаріння, виробництво свічок, IT-послуги, ремонт техніки, послуги краси", — йдеться у повідомленні.

Також можуть взяти участь представники сфери сільського господарства, котрі займаються розведенням тварин чи виробництвом готової продукції (зокрема, сиру, хліба, меду).

Гроші дозволяється спрямовувати на оплату послуг, виплату заробітної плати, на оренду чи ремонт приміщень.

Як зареєструватися у грантовому конкурсі

Для того, щоб долучитися до конкурсу, необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму. Потенційні учасники мають завантажити заявку, а також документ для підпису. Останній день подачі онлайн-заявок — 7 квітня 2025 року.

Передбачені такі етапи відбору кандидатів:

оцінювання бізнес-планів, згідно з документами та інформацією;

проведення співбесіди з кандидатами.

Всі питання можна уточнити, звернувшись до організаторів на е-пошту.

Раніше ми писали, що у Сумській області цього тижня працюватимуть мобільні групи БФ "Право на захист" для реєстрації на фіндопомогу. Йдеться про виплату майже 11 тис. грн.

Також повідомлялося, що в одному з регіонів можна подати заявки на грошову допомогу від Caritas Ukraine. Йдеться про тих громадян, чия оселя отримала пошкодження від російської агресії.