Виплати від Caritas Ukraine та UNHCR — хто отримає навесні допомогу

Допомога для українців — як отримати гроші від Caritas Ukraine
В одному з регіонів українці можуть подати заявки на допомогу за програмою благодійної організації Caritas Ukraine та за підтримки Агенції ООН у справах біженців в Україн (UNHCR Ukraine). Йдеться про тих, чиє житло отримало пошкодження від агресії РФ.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби БФ "Карітас Миколаїв УГКЦ".
Детальніше про допомогу власникам пошкодженого житла
Як зазначається, йдеться про проєкт "Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV", покликаний допомогти тим, кому потрібен невеликий або середній ремонт, особливо тим, кому відмовили або не змогли подати заявку на держпрограму "єВідновлення".
Проєкт охопить такі територіальні громади:
- Миколаївську;
- Галицинівську;
- Шевченківську;
- Первомайську.
Серед умов:
- оселя зазнала пошкоджень після 24 лютого 2022 року через бойові дії (акт обов'язковий);
- оселя придатна для проживання, відсутні структурні руйнування;
- заявником є власник житла;
- низький дохід, що не перевищує 6,32 тис. грн;
- немає іншої благодійної допомоги на відновлення.
За програмою передбачені такі види допомоги:
- грошовий грант на самостійний ремонт;
- послуги будівельної компанії.
Долучитися до програми можуть:
- самотні батьки чи опікуни дітей до 18 років;
- вагітні жінки чи матері з дітьми до трьох років;
- багатодітні сім'ї;
- особи з інвалідністю, важкими/хронічними хворобами,
- самотні особи без опіки рідних (від 60 років).
Інші нюанси та як зареєструватися на допомогу в Миколаєві
Організатори зазначають, що програма не передбачає повну відбудову, виплати за зруйноване житло або відновлення житла, пошкодженого на понад 50%. Оцінюватимуть пошкодження інженери фонду.
"Наявність додаткового непошкодженого житла виключає участь у програмі", — йдеться у повідомленні.
Громадяни повинні підготувати такі документи:
- паспорт громадянина України;
- ідентифікаційний код;
- документи, де підтверджуються критерії вразливості;
- документ про право власності на нерухомість;
- документ, де підтверджується втрата джерела доходу чи низькі доходи;
- акт обстеження пошкодженої оселі;
- відповідь, якщо було відмовлено у програмі "єВідновлення".
Звернутися за допомогою можна за таким номером телефону:
- 099 423 49 48 (09:30-16:00 в будні).
Раніше ми розповідали, що громадяни можуть взяти участь у програмі допомоги в реалізації бізнес-ідей для підприємців. Переможці у конкурсі отримають гроші на втілення стартапу.
Також повідомлялося, що можна до кінця поточного місяця зареєструватися у програмі допомоги від гуманітарної організації Чехії. Фіндопомога передбачена для жителів трьох регіонів.
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