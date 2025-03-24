Виплати від Caritas Ukraine та UNHCR — хто отримає навесні допомогу

Українські гривні в гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В одному з регіонів українці можуть подати заявки на допомогу за програмою благодійної організації Caritas Ukraine та за підтримки Агенції ООН у справах біженців в Україн (UNHCR Ukraine). Йдеться про тих, чиє житло отримало пошкодження від агресії РФ.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби БФ "Карітас Миколаїв УГКЦ".

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Детальніше про допомогу власникам пошкодженого житла

Як зазначається, йдеться про проєкт "Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV", покликаний допомогти тим, кому потрібен невеликий або середній ремонт, особливо тим, кому відмовили або не змогли подати заявку на держпрограму "єВідновлення".

Проєкт охопить такі територіальні громади:

Миколаївську;

Галицинівську;

Шевченківську;

Первомайську.

Серед умов:

оселя зазнала пошкоджень після 24 лютого 2022 року через бойові дії (акт обов'язковий);

оселя придатна для проживання, відсутні структурні руйнування;

заявником є власник житла;

низький дохід, що не перевищує 6,32 тис. грн;

немає іншої благодійної допомоги на відновлення.

За програмою передбачені такі види допомоги:

грошовий грант на самостійний ремонт;

послуги будівельної компанії.

Долучитися до програми можуть:

самотні батьки чи опікуни дітей до 18 років;

вагітні жінки чи матері з дітьми до трьох років;

багатодітні сім'ї;

особи з інвалідністю, важкими/хронічними хворобами,

самотні особи без опіки рідних (від 60 років).

Інші нюанси та як зареєструватися на допомогу в Миколаєві

Організатори зазначають, що програма не передбачає повну відбудову, виплати за зруйноване житло або відновлення житла, пошкодженого на понад 50%. Оцінюватимуть пошкодження інженери фонду.

"Наявність додаткового непошкодженого житла виключає участь у програмі", — йдеться у повідомленні.

Громадяни повинні підготувати такі документи:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

документи, де підтверджуються критерії вразливості;

документ про право власності на нерухомість;

документ, де підтверджується втрата джерела доходу чи низькі доходи;

акт обстеження пошкодженої оселі;

відповідь, якщо було відмовлено у програмі "єВідновлення".

Звернутися за допомогою можна за таким номером телефону:

099 423 49 48 (09:30-16:00 в будні).

Оголошення. Джерело: Карітас

Раніше ми розповідали, що громадяни можуть взяти участь у програмі допомоги в реалізації бізнес-ідей для підприємців. Переможці у конкурсі отримають гроші на втілення стартапу.

Також повідомлялося, що можна до кінця поточного місяця зареєструватися у програмі допомоги від гуманітарної організації Чехії. Фіндопомога передбачена для жителів трьох регіонів.