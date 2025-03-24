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Допомога для українців — як отримати гроші від Caritas Ukraine

24 березня 2025 11:08
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати від Caritas Ukraine та UNHCR — хто отримає навесні допомогу
Українські гривні в гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В одному з регіонів українці можуть подати заявки на допомогу за програмою благодійної організації Caritas Ukraine та за підтримки Агенції ООН у справах біженців в Україн (UNHCR Ukraine). Йдеться про тих, чиє житло отримало пошкодження від агресії РФ.  

Про це йдеться у повідомленні пресслужби БФ "Карітас Миколаїв УГКЦ".

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Детальніше про допомогу власникам пошкодженого житла

Як зазначається, йдеться про проєкт "Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV", покликаний допомогти тим, кому потрібен невеликий або середній ремонт, особливо тим, кому відмовили або не змогли подати заявку на держпрограму "єВідновлення".

Проєкт охопить такі територіальні громади:

  • Миколаївську;
  • Галицинівську;
  • Шевченківську;
  • Первомайську.

Серед умов:

  • оселя зазнала пошкоджень після 24 лютого 2022 року через бойові дії (акт обов'язковий);
  • оселя придатна для проживання, відсутні структурні руйнування;
  • заявником є власник житла;
  • низький дохід, що не перевищує 6,32 тис. грн;
  • немає іншої благодійної допомоги на відновлення.

За програмою передбачені такі види допомоги:

  • грошовий грант на самостійний ремонт;
  • послуги будівельної компанії.

Долучитися до програми можуть:

  • самотні батьки чи опікуни дітей до 18 років;
  • вагітні жінки чи матері з дітьми до трьох років;
  • багатодітні сім'ї;
  • особи з інвалідністю, важкими/хронічними хворобами,
  • самотні особи без опіки рідних (від 60 років).

Інші нюанси та як зареєструватися на допомогу в Миколаєві

Організатори зазначають, що програма не передбачає повну відбудову, виплати за зруйноване житло або відновлення житла, пошкодженого на понад 50%. Оцінюватимуть пошкодження інженери фонду.

"Наявність додаткового непошкодженого житла виключає участь у програмі", — йдеться у повідомленні.

Громадяни повинні підготувати такі документи:

  • паспорт громадянина України;
  • ідентифікаційний код;
  • документи, де підтверджуються критерії вразливості;
  • документ про право власності на нерухомість;
  • документ, де підтверджується втрата джерела доходу чи низькі доходи;
  • акт обстеження пошкодженої оселі;
  • відповідь, якщо було відмовлено у програмі "єВідновлення".

Звернутися за допомогою можна за таким номером телефону:

  • 099 423 49 48 (09:30-16:00 в будні).

 

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Оголошення. Джерело: Карітас

Раніше ми розповідали, що громадяни можуть взяти участь у програмі допомоги в реалізації бізнес-ідей для підприємців. Переможці у конкурсі отримають гроші на втілення стартапу.

Також повідомлялося, що можна до кінця поточного місяця зареєструватися у програмі допомоги від гуманітарної організації Чехії. Фіндопомога передбачена для жителів трьох регіонів.

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