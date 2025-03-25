Виплати для жінок — як отримати 2 тис. доларів навесні 2025 року

Допомога у 2 тис. доларів для жінок — хто і де зможе отримати
Українки навесні 2025 року мають можливість отримати фінансову допомогу у 2 тис. доларів. Кошти надасть громадська організація "Центр соціального партнерства "Перспектива" на перші кроки до відкриття власної справи.
Про це йдеться у повідомленні ГО "ЦСП "Перспектива".
Детальніше про проєкт для майбутніх бізнеследі
Як зазначається, долучитися до проєкту можуть ті, хто мають ідеї, але не знають, з чого почати, а також, ті, хто шукає нові можливості для фінансової незалежності.
Йдеться про безкоштовний триденний онлайн-тренінг, який допоможе жінкам зробити перші кроки в бізнесі. Проєкт охопить громади Миколаївської та Херсонської області.
У програмі можуть взяти участь:
- ті, хто не має роботи (тривалий час чи через війну);
- не мають професійної освіти;
- ті, хто втратив бізнес/майно;
- внутрішньо переміщені особи, представниці національних меншин, ЛГБТ-спільноти;
- жінки, які належать до вразливих категорій громадян.
У підсумку жінки отримають:
- покроковий механізм створення бізнесу;
- практичні знання, підтримку менторів;
- допомогу у створенні бізнес-плану;
- змогу отримати грант на розвиток.
Також учасницям будуть доступні:
- індивідуальні консультації;
- майстер-класи для розвитку бізнес-навичок;
- юридична, фінансова, психологічна підтримка.
"А головне — переможниці отримають грантову підтримку у розмірі 2 тис. доларів США!", — повідомляють організатори.
Як і коли можна долучитися до проєкту
Всі, хто хоче взяти участь у проєкті, можуть обрати зручну дату участі на вибір:
- 28–30 березня, заповнивши анкету;
- 1–3 квітня, заповнивши онлайн-форму.
Участь у проєкті для жінок безкоштовна завдяки підтримці Action Against Hunger та DEC.
Деталі можна уточнити за такими контактами ГО "ЦСП Перспектива":
- 80673970370;
- cspp.mykolaiv@cspperspectiva.org.
Раніше ми повідомляли, що в Україні стартувала реєстрація на фіндопомогу за програмою від Естонії. Гроші нададуть виключно громадянам із низьким рівнем доходу та тим, хто мешкає у небезпечних регіонах.
Також ми писали, що у березні відкрилась реєстрація на участь у програмі підтримки бізнесу REDpreneurUA. Відповідно до неї, українці отримають кілька тисяч євро на власну справу.
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