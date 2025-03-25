Виплати для жінок — як отримати 2 тис. доларів навесні 2025 року

Американська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українки навесні 2025 року мають можливість отримати фінансову допомогу у 2 тис. доларів. Кошти надасть громадська організація "Центр соціального партнерства "Перспектива" на перші кроки до відкриття власної справи.

Про це йдеться у повідомленні ГО "ЦСП "Перспектива".

Читайте також:

Детальніше про проєкт для майбутніх бізнеследі

Як зазначається, долучитися до проєкту можуть ті, хто мають ідеї, але не знають, з чого почати, а також, ті, хто шукає нові можливості для фінансової незалежності.

Йдеться про безкоштовний триденний онлайн-тренінг, який допоможе жінкам зробити перші кроки в бізнесі. Проєкт охопить громади Миколаївської та Херсонської області.

У програмі можуть взяти участь:

ті, хто не має роботи (тривалий час чи через війну);

не мають професійної освіти;

ті, хто втратив бізнес/майно;

внутрішньо переміщені особи, представниці національних меншин, ЛГБТ-спільноти;

жінки, які належать до вразливих категорій громадян.

У підсумку жінки отримають:

покроковий механізм створення бізнесу;

практичні знання, підтримку менторів;

допомогу у створенні бізнес-плану;

змогу отримати грант на розвиток.

Також учасницям будуть доступні:

індивідуальні консультації;

майстер-класи для розвитку бізнес-навичок;

юридична, фінансова, психологічна підтримка.

"А головне — переможниці отримають грантову підтримку у розмірі 2 тис. доларів США!", — повідомляють організатори.

Як і коли можна долучитися до проєкту

Всі, хто хоче взяти участь у проєкті, можуть обрати зручну дату участі на вибір:

28–30 березня, заповнивши анкету;

1–3 квітня, заповнивши онлайн-форму.

Участь у проєкті для жінок безкоштовна завдяки підтримці Action Against Hunger та DEC.

Деталі можна уточнити за такими контактами ГО "ЦСП Перспектива":

80673970370;

cspp.mykolaiv@cspperspectiva.org.

Раніше ми повідомляли, що в Україні стартувала реєстрація на фіндопомогу за програмою від Естонії. Гроші нададуть виключно громадянам із низьким рівнем доходу та тим, хто мешкає у небезпечних регіонах.

Також ми писали, що у березні відкрилась реєстрація на участь у програмі підтримки бізнесу REDpreneurUA. Відповідно до неї, українці отримають кілька тисяч євро на власну справу.