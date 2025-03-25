Выплаты от организации Help — кто получит 3 тыс. евро

Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Гуманитарная организация Help — Hilfe zur Selbsthilfe призвала украинцев, проживающих в западных регионах, принять участие в конкурсе по предоставлению грантов. В рамках программы смогут получить финансовую помощь до 3 тыс. евро.

Об этом говорится в сообщении организаторов в соцсетях.

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Подробнее о помощи в 3 тыс. евро

Международная организация реализует проект "Укрепление громад и повышение устойчивости уязвимых групп населения по всей Украине", призванный помочь предпринимателям, которые пострадали во время полномасштабной войны.

Проект по предоставлению грантов охватывает такие области:

Закарпатскую;

Ивано-Франковскую;

Волынскую;

Львовскую;

Хмельницкую;

Черновицкую.

"Гранты направлены на поддержку ремесленных и сервисных бизнесов, таких как: деревообработка, изготовление текстиля, мыловарение, производство свечей, IT-услуги, ремонт техники, услуги красоты", — говорится в сообщении.

Также могут принять участие представители сферы сельского хозяйства, которые занимаются разведением животных или производством готовой продукции (в частности, сыра, хлеба, меда).

Деньги разрешается направлять на оплату услуг, выплату заработной платы, на аренду или ремонт помещений.

Как зарегистрироваться в грантовом конкурсе

Для того, чтобы присоединиться к конкурсу, необходимо заполнить специальную онлайн-форму. Потенциальные участники должны загрузить заявку, а также документ для подписи. Последний день подачи онлайн-заявок — 7 апреля 2025 года.

Предусмотрены следующие этапы отбора кандидатов:

оценка бизнес-планов, согласно документам и информации;

проведение собеседования с кандидатами.

Все вопросы можно уточнить, обратившись к организаторам на е-почту.

Ранее мы писали, что в Сумской области на этой неделе будут работать мобильные группы БФ "Право на защиту" для регистрации на финпомощь. Речь идет о выплате почти 11 тыс. грн.

Также сообщалось, что в одном из регионов можно подать заявки на денежную помощь от Caritas Ukraine. Речь идет о тех гражданах, чей дом получил повреждения от российской агрессии.