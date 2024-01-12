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В Україні трьом категоріям людей виплатять допомогу у 50 тис. грн

12 січня 2024 21:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога для українців у 50 тис. грн — отримають тільки три категорії
Грошові купюри. Фото: РБК-Україна
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні в деяких регіонах вразливим категоріям громадян надають додаткову грошову допомогу. Зокрема, відповідні виплати здійснюють у Львівській територіальній громаді.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

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Право на щорічну допомогу у 50 тисяч

Йдеться про щорічну допомогу у 50 тисяч гривень. Відповідну суму допомоги можна витрачати на навчання або оздоровлення. Вона призначена трьома категоріями громадян.

На щорічні виплати мають право юні українці. Кошти можна оформити у таких випадках:

  • якщо особа є дитиною загиблого військовослужбовця;
  • якщо це дитина військового, який має першу групу інвалідності внаслідок військових дій;
  • якщо це дитина військового, що раніше мав прописку в іншій тергромаді, однак отримав статус переселенця і був призваний на службу Територіальним центром комплектування у Львові.

Такі діти будуть отримувати допомогу щороку, допоки не досягнуть свого повноліття.

"Управління соціального захисту і Центр надання послуг учасникам бойових дій напрацювали положення, відповідно до якого дія цієї програми поширюється на дітей загиблих захисників і захисниць України, а також дітей військових з інвалідністю 1-ї групи. Допомога визначена в сумі 50 тисяч гривень, вона є щорічна і надається дітям від народження до досягнення 18 років", — зазначили у міськраді.

Куди потрібно подавати заявку

Як зазначається, заявки на отримання коштів потрібно подавати у Львівській центр надання послуг учасникам бойових дій (УБД).

Адреса: вулиця Пекарська, 41.

Уточнити деталі щодо надання допомоги можна за номером телефону: 067-962-83-25.

Позбавлення популярної допомоги

За рішенням уряду, з лютого п'яти категоріям припинять виплату допомоги. Це торкнеться:

  • громадян, які отримали офіційний статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до 1 серпня;
  • переміщених осіб, які подавали заяви на виплати й оформили статус переселенця після 1 серпня, надаватимуть допомогу ще шість місяців, а надалі від матеріального становища;
  • громадян, які перебувають за кордоном більше 30 календарних днів необґрунтовано, окрім відрядження, стажування, проходження лікування чи реабілітації, догляду за хворою дитиною, її оздоровлення);
  • громадян, які знову живуть за своєю адресою;
  • осіб, які відбувають покарання/засуджені за колабораціонізм.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні зростає кількість осіб з інвалідністю на тлі війни. За нормами законодавства, такі громадяни мають право на соціальні виплати та пенсію, суми яких збільшились у 2024 році.

Також ми писали, що деякі переселенці мають можливість оформити грошову допомогу у майже 11 тисяч гривень. Зареєструватися можуть мешканці однієї з областей.

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соціальна допомога

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