Грошова допомога — хто з українців може отримати 11 тис. грн

Гривневі купюри. Фото: УНІАН

Деякі українці мають можливість оформити грошову допомогу у майже 11 тис. гривень. Зареєструватися можуть мешканці однієї з областей.

Про це повідомляє видання Napensii.ua.

Читайте також:

Як отримати грошову допомогу в 11 тис. гривень

Багатоцільову грошову допомогу для ВПО надають в рамках проєкту "Гуманітарний захист людей, які постраждали від конфлікту в Україні". Фінансують Caritas Österreich та Nachbar In Not.

Як зазначається, заявки приймає Благодійна місія "Карітас Івано-Франківськ". Тому зареєструватися на матеріальну допомогу можуть переселенці, які проживають у тергромадах Івано-Франківської області.

Розмір допомоги становить 10,8 тис. гривень на одну людину, проте не більше чотирьох грантів на одну родину.

Гроші можуть отримати офіційно внутрішньо переміщені особи (ВПО). Також серед умов:

родина має бути евакуйована з місць, де тривають активні бойові дії;

одинокі жінки (вдови чи розлучені);

родина має особу з інвалідністю з дитинства першої-другої групи чи особу з важкими фізичними чи психічними обмеженнями;

у родині є діти до 18 років;

дохід родини разом із виплатами для внутрішньо переміщених осіб не більший за 5,86 тис. грн щомісяця на одну людину;

члени родини не одержували грошову допомогу від благодійних організацій упродовж трьох останніх місяців.

Зокрема, заявки можуть подавати в наступних громадах:

Тисменицька;

Ямницька;

Ієзупольська;

Угринівська;

Загвіздянська.

Згодом волонтери почнуть прийом заявок від ВПО тергромад Калуського та Івано-Франківського районів.

Як зареєструватися на виплати

Громадяни можуть подавати заявки, заповнивши анкетні дані за наступним посиланням. Також деталі можна дізнатись за номерами телефонів:

096 309 85 98;

066 557 02 93.

Водночас, факт заповнення анкети не гарантує призначення фіндопомоги.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році держава підвищить розмір допомоги молодим батькам. Йдеться про "пакунок малюка", вартість якого зросте на майже 1 тис. гривень, а в самому пакунку з'явиться більше речей.

Раніше ми писали, що у 2024 році українці масово втратять одну з популярних державних виплат. Йдеться про матеріальну допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).