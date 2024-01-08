Грошова допомога — хто з українців може отримати 11 тис. грн

Стартувала реєстрація на виплати в 11 тис. гривень — умови програми
Деякі українці мають можливість оформити грошову допомогу у майже 11 тис. гривень. Зареєструватися можуть мешканці однієї з областей.
Про це повідомляє видання Napensii.ua.
Як отримати грошову допомогу в 11 тис. гривень
Багатоцільову грошову допомогу для ВПО надають в рамках проєкту "Гуманітарний захист людей, які постраждали від конфлікту в Україні". Фінансують Caritas Österreich та Nachbar In Not.
Як зазначається, заявки приймає Благодійна місія "Карітас Івано-Франківськ". Тому зареєструватися на матеріальну допомогу можуть переселенці, які проживають у тергромадах Івано-Франківської області.
Розмір допомоги становить 10,8 тис. гривень на одну людину, проте не більше чотирьох грантів на одну родину.
Гроші можуть отримати офіційно внутрішньо переміщені особи (ВПО). Також серед умов:
- родина має бути евакуйована з місць, де тривають активні бойові дії;
- одинокі жінки (вдови чи розлучені);
- родина має особу з інвалідністю з дитинства першої-другої групи чи особу з важкими фізичними чи психічними обмеженнями;
- у родині є діти до 18 років;
- дохід родини разом із виплатами для внутрішньо переміщених осіб не більший за 5,86 тис. грн щомісяця на одну людину;
- члени родини не одержували грошову допомогу від благодійних організацій упродовж трьох останніх місяців.
Зокрема, заявки можуть подавати в наступних громадах:
- Тисменицька;
- Ямницька;
- Ієзупольська;
- Угринівська;
- Загвіздянська.
Згодом волонтери почнуть прийом заявок від ВПО тергромад Калуського та Івано-Франківського районів.
Як зареєструватися на виплати
Громадяни можуть подавати заявки, заповнивши анкетні дані за наступним посиланням. Також деталі можна дізнатись за номерами телефонів:
- 096 309 85 98;
- 066 557 02 93.
Водночас, факт заповнення анкети не гарантує призначення фіндопомоги.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у 2024 році держава підвищить розмір допомоги молодим батькам. Йдеться про "пакунок малюка", вартість якого зросте на майже 1 тис. гривень, а в самому пакунку з'явиться більше речей.
Раніше ми писали, що у 2024 році українці масово втратять одну з популярних державних виплат. Йдеться про матеріальну допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
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