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В Украине трем категориям людей выплатят пособие в 50 тыс. грн

12 января 2024 21:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь для украинцев в 50 тыс. грн — получат только три категории
Денежные купюры. Фото: РБК-Украина
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине в некоторых регионах уязвимым категориям граждан оказывают дополнительную денежную помощь. В частности, соответствующие выплаты производятся во Львовской территориальной громаде.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

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Право на ежегодную помощь в 50 тысяч

Речь идет о ежегодной помощи в 50 тысяч гривен. Соответствующую сумму пособия можно тратить на обучение или оздоровление. Она предназначена трем категориям граждан.

На ежегодные выплаты имеют право юные украинцы. Средства можно оформить в следующих случаях:

  • если лицо является ребенком погибшего военнослужащего;
  • если это ребенок военного, который имеет первую группу инвалидности в результате военных действий;
  • если это ребенок военного, ранее имевший прописку в другой тергромаде, однако получил статус переселенца и был призван на службу Территориальным центром комплектования во Львове.

Такие дети будут получать помощь каждый год, пока не достигнут своего совершеннолетия.

"Управление социальной защиты и Центр предоставления услуг участникам боевых действий наработали положение, согласно которому действие этой программы распространяется на детей погибших защитников и защитниц Украины, а также детей военных с инвалидностью 1-й группы. Помощь определена в сумме 50 тысяч гривен, она есть ежегодная и предоставляется детям с рождения до достижения 18 лет", — отметили в горсовете.

Куда нужно подавать заявку

Как отмечается, заявки на получение средств следует подавать во Львовский центр предоставления услуг участникам боевых действий (УБД).

Адрес: улица Пекарская, 41

Уточнить детали по оказанию помощи можно по телефону: 067-962-83-25.

Лишение украинцев популярной помощи

По решению правительства, с февраля пяти категориям прекратят выплату пособия в 2-3 тысячи гривен. Оно коснется:

  • граждан, получивших официальный статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) до 1 августа;
  • перемещенных лиц, которые подавали заявления на выплаты и оформили статус переселенца после 1 августа, будут оказывать помощь еще шесть месяцев, а в дальнейшем будет зависеть от материального положения;
  • граждан, которые находятся за границей более 30 календарных дней необоснованно, кроме командировки, стажировки, прохождения лечения или реабилитации, ухода за больным ребенком, его оздоровления);
  • граждан, которые снова живут по старому адресу;
  • лиц, отбывающих наказание/осужденных за коллаборационизм.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине растет количество лиц с инвалидностью на фоне войны. По нормам законодательства такие граждане имеют право на социальные выплаты и пенсию, суммы которых увеличились в 2024 году.

Также мы писали, что некоторые переселенцы имеют возможность оформить денежную помощь почти в 11 тысяч гривен. Зарегистрироваться могут жители одной из областей.

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