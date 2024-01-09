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Робота для переселенців — компенсація сягне 48 тис. грн у 2024-му

9 січня 2024 21:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Виплати за переселенців — які суми отримають роботодавці у 2024 році
Грошові купюри. Фото: РБК-Україна
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Український уряд заохочує приймати на роботу внутрішньо переміщених осіб (ВПО) значно вищими грошовими компенсаціями. Очікується, що у 2024 році суми виплат оновлять.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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Працевлаштування переселенців

У рамках запровадженої урядом програми стимулювання підприємців брати на роботу переселенців, що запрацювала з квітня 2022 року, за кожне надане місце держава гарантує роботодавцю компенсацію.

За правилами, розмір такої компенсації має дорівнювати мінімальній заробітній платі протягом трьох місяців. Водночас, за працевлаштування переселенця, який має інвалідність — протягом шести місяців.

За словами заступниці міністра економіки Тетяни Бережної, у 2023 році більш ніж вісім тисяч роботодавців одержали грошову компенсацію. Вони надали робочі місця для 14,4 тис. громадян, які переїхали у більш безпечні регіони країни.

"Загалом підприємцям було перераховано 181 млн грн компенсації", — повідомила представниця відомства.

Виплати за переселенців у 2024 році

З 1 січня 2024 року розмір мінімальної зарплати підвищився на 400 гривень, до 7,1 тис. гривень. Очікується, що вдруге переглянуть обсяг "мінімалки" з 1 квітня. Її розмір зросте ще на 900 гривень, до 8 тис. гривень.

Таким чином, розмір компенсацій тим, хто братиме на роботу громадян зі статусом ВПО з 1 січня становитиме 7,1 тис. гривень, тобто 21,3 тис. гривень за три місяці. За людей з інвалідністю — 42,6 тис. гривень.

З 1 квітня виплата за місяць становитиме 8 тис. гривень, за три місяці — 24 тис. гривень, за людей з інвалідністю за шість місяців — 48 тис. гривень.

Раніше роботодавцям платили компенсації два місяці.

Як подати заявки на отримання компенсації

Щоб отримати кошти, роботодавці мають укласти трудові договори (зокрема за сумісництвом), гіг-контракти з переселенцями.

Далі необхідно подати заяви на грошові компенсації через "Портал Дія" чи в паперовій формі у Центри зайнятості. Там можна уточнити, які необхідні додаткові документи.

 

гроші за ВПО
Джерело: Дія

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні діє програма з підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) для адаптації та економічної інтеграції у громади, куди вони переїхали. У рамках відповідного проєкту переселенці отримали більш ніж 750 грантів.

Також ми писали, що деякі переселенці мають можливість оформити грошову допомогу у майже 11 тис. гривень. Зареєструватися можуть мешканці однієї з областей.

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