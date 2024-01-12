Соцвиплати в Україні — у 2024 році зріс розмір допомоги для осіб з інвалідністю

Грошові купюри. Фото: РБК-Україна

В Україні зростає кількість осіб з інвалідністю на тлі війни. За нормами законодавства, такі громадяни мають право на соціальні виплати та пенсію, суми яких збільшились у 2024 році.

Про це йдеться у матеріалах Міністерства соціальної політики.

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Як зміняться виплати з інвалідності у 2024-му

За даними Мінсоцполітики, за час повномасштабної війни число осіб з інвалідністю офіційно збільшилось на 300 тисяч. Зокрема, восени минулого року відповідний статус мали 3 мільйони громадян.

Такі українці мають право на соцвиплати та пенсію у зв’язку з інвалідністю. Розмір соцвиплати залежить від групи, а пенсій — ще й від стажу.

У 2024 році сума допомоги залежить від розміру прожиткового мінімуму для осіб, котрі втратили працездатність — це 2 361 грн.

Для людей з інвалідністю:

першої групи — 100% (2 361 грн);

другої — 80% (1 888 грн);

третьої — 60% (1 416 грн).

Джерело: ЕП

Зокрема, громадянам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю до 18 років надається державна допомога. Для них передбачається підтримка на весь період інвалідності.

Для українців з інвалідністю з дитинства сума виплат визначається відсотком прожиткового мінімуму для осіб, котрі втратили працездатність. Водночас, діти, у яких виникла інвалідність до 18 років, мають право на 70% від суми прожиткового мінімуму.

Виплати для осіб з інвалідністю такі:

перша група інвалідності — частка у 100% (з 1 січня 2024-го — 2361 грн);

друга група — частка у 80% (1888,8 грн);

третя група — частка у 60% (1416,6 грн).

Також мають право на надбавку за догляд за дитиною з інвалідністю хтось із батьків, усиновлювачі, опікуни, піклувальники, які фактично здійснюють догляд за дитиною. Йдеться про тих громадян, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми), не проходять військову службу, не обіймають якусь виборну посаду.

Надбавку за догляд визначають так:

громадянин з інвалідністю (перша група підгрупи А) — 200% прожиткового мінімуму для осіб, котрі втратили працездатність (з січня 2024-го — 4 722 грн);

особи з інвалідністю (перша група підгрупи Б) — 100% (2361 грн);

самотня особа з інвалідністю (друга та третя групи), за якими на основі висновку комісії потрібен сторонній догляд — 75% (1,77 тис. грн).

надбавка за догляд за дитиною, які мають інвалідність, залежить від рівня прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку.

Додатково платять за догляд за такою дитиною:

для підгрупи А та молодші шести років — 200% від прожиткового мінімуму (5126 грн);

інші випадки — 50% прожиткового мінімуму (1281 грн).

для підгрупи А з віком від шести до 18 років — 200% від прожиткового мінімуму (6392 грн);

інші ситуації — 50% (1598 грн).

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 січня 2024 року для низки українців зростуть соціальні виплати. Також очікуються зміни для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Ще деякі українці можуть отримати грошову допомогу від благодійного фонду World Vision. Можна розраховувати на виплати близько 11 тис. гривень на одного члена родини.