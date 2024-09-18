Індекс борщу в Україні зріс удвічі за останні роки — нові ціни

Тарілка борщу. Фото: Shutterstock

В Україні Індекс Борщу підскочив удвічі за останні чотири роки. Так, вартість тарілки національної страви в українських закладах харчування у 2020 році становила 55 грн, а в 2024-му — 110 грн.

Про це свідчать дані дослідження компанії з автоматизації закладів Poster, пише ресторанний Ресурс "Реве та стогне".

Читайте також:

Зростання Індексу борщу в Україні

Як відомо, Індекс борщу є економічним показником, покликаним допомогти оцінити, якою є різниця в цінах на аналогічні продукти в різних регіонах.

За останні роки вартість тарілки борщу суттєво зросла. При цьому найдорожче зараз коштує у закладах харчування у Миколаївській області — 130 грн та Херсонській області — 129 грн.

Графіка. Джерело: Реве та стогне

Далі за ціною йдуть Харківська область з вартістю 120 грн та Київ, де порція борщу коштує 110 грн.

Водночас, найбільш доступний борщ — у Тернопільській області, де коштує 60 грн, у Сумській області — 65 грн.

Графіка. Джерело: Реве та стогне

При цьому популярність борщу серед українців зростає. Про це свідчить така динаміка з продажу порцій:

у 2020 році — 188 769 порцій;

у 2021 році — 288 233 порції;

у 2022 році — 278 036 порцій;

у 2023 році — 333 045 порцій.

Графіка. Джерело: Реве та стогне

За прогнозами аналітиків, у 2024 році продадуть 399 654 порції борщу. Показник буде майже вдвічі більший, ніж у 2020-му.

Що стало причиною зростання цін

У серпні цього року в Україні прискорилась інфляція, яка зросла до 7,5% річних проти 5,4% у липні. Найбільше подорожчали овочі.

Основні причини зростання цін:

підвищення витрат бізнесу на електроенергію;

витрат на оплату праці;

послаблення курсу гривні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на гуртовому ринку України за останній тиждень подорожчала низка овочів. Найбільше зросла в ціні білокачанна капуста.

Також ми писали, що у Мінагрополітики спрогнозували, яких чекати цін восени поточного року на ключові продукти харчування. Йдеться про можливе коливання вартості свинини, м'яса птиці, яєць та молока.