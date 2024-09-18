Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow В Україні суттєво зріс Індекс борщу — як змінились ціни arrow

В Україні суттєво зріс Індекс борщу — як змінились ціни

18 вересня 2024 09:27
Ксенія Симонова - Редактор
Індекс борщу в Україні зріс удвічі за останні роки — нові ціни
Тарілка борщу. Фото: Shutterstock
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні Індекс Борщу підскочив удвічі за останні чотири роки. Так, вартість тарілки національної страви в українських закладах харчування у 2020 році становила 55 грн, а в 2024-му — 110 грн.

Про це свідчать дані дослідження компанії з автоматизації закладів Poster, пише ресторанний Ресурс "Реве та стогне".

Читайте також:

Зростання Індексу борщу в Україні

Як відомо, Індекс борщу є економічним показником, покликаним допомогти оцінити, якою є різниця в цінах на аналогічні продукти в різних регіонах.

За останні роки вартість тарілки борщу суттєво зросла. При цьому найдорожче зараз коштує у закладах харчування у Миколаївській області — 130 грн та Херсонській області — 129 грн.

 

ціни на продукти восени 2024 року, індекс борщу
Графіка. Джерело: Реве та стогне

Далі за ціною йдуть Харківська область з вартістю 120 грн та Київ, де порція борщу коштує 110 грн.

Водночас, найбільш доступний борщ — у Тернопільській області, де коштує 60 грн, у Сумській області — 65 грн.

 

ціни на продукти восени 2024 року, індекс борщу
Графіка. Джерело: Реве та стогне

При цьому популярність борщу серед українців зростає. Про це свідчить така динаміка з продажу порцій:

  • у 2020 році — 188 769 порцій;
  • у 2021 році — 288 233 порції;
  • у 2022 році — 278 036 порцій;
  • у 2023 році — 333 045 порцій.

 

ціни на продукти восени 2024 року, індекс борщу
Графіка. Джерело: Реве та стогне

За прогнозами аналітиків, у 2024 році продадуть 399 654 порції борщу. Показник буде майже вдвічі більший, ніж у 2020-му.

Що стало причиною зростання цін

У серпні цього року в Україні прискорилась інфляція, яка зросла до 7,5% річних проти 5,4% у липні. Найбільше подорожчали овочі.

Основні причини зростання цін:

  • підвищення витрат бізнесу на електроенергію;
  • витрат на оплату праці;
  • послаблення курсу гривні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на гуртовому ринку України за останній тиждень подорожчала низка овочів. Найбільше зросла в ціні білокачанна капуста.

Також ми писали, що у Мінагрополітики спрогнозували, яких чекати цін восени поточного року на ключові продукти харчування. Йдеться про можливе коливання вартості свинини, м'яса птиці, яєць та молока.

продукти овочі магазини ціни в Україні борщ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:21 У Києві біля АЗС на Кільцевій дорозі застрелили чоловіка

10:18 У Повітряних силах відреагували на заяву Безуглої про звільнення та подякували нардепці

10:17 Реагуйте на тривоги — росіяни вивели ракетоносій у Чорне море

10:17 Зарплата 30 тис. грн за дистанційну роботу — ТОП-5 гарячих вакансій

09:58 Очільник МЗС Сибіга вирушив у робоче турне — яка країна стала першою

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

09:52 Окупанти атакували 16 населених пунктів на Херсонщині — є жертви та руйнування

09:46 Місія МВФ не поїде до Росії на консультації

09:46 До вечора без електрики — кому з одеситів відключили світло

09:37 Київські митники спалили понад 11 тисяч контрафактних ляльок Barbie — фото

09:30 Підстави для звільнення з військової служби — хто може покинути армію у вересні

10:21 У Києві біля АЗС на Кільцевій дорозі застрелили чоловіка

10:18 У Повітряних силах відреагували на заяву Безуглої про звільнення та подякували нардепці

10:17 Реагуйте на тривоги — росіяни вивели ракетоносій у Чорне море

10:17 Зарплата 30 тис. грн за дистанційну роботу — ТОП-5 гарячих вакансій

09:58 Очільник МЗС Сибіга вирушив у робоче турне — яка країна стала першою

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

09:52 Окупанти атакували 16 населених пунктів на Херсонщині — є жертви та руйнування

09:46 Місія МВФ не поїде до Росії на консультації

09:46 До вечора без електрики — кому з одеситів відключили світло

09:37 Київські митники спалили понад 11 тисяч контрафактних ляльок Barbie — фото

09:30 Підстави для звільнення з військової служби — хто може покинути армію у вересні

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

17 вересня 2024

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

06:40 Ціни за 1 кг латуні у вересні — скільки в Україні коштують кольорові метали в Україні

06:31 Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

13 вересня 2024
Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

12 вересня 2024

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

Text

08:00 Підвищення податків та напружена зустріч Зеленського з Сікорським — ефір Ранок.LIVE

17 вересня 2024
Text

23:16 Зима буде непростою — нардеп назвав причини, які впливають на дефіцит електроенергії

Text

21:32 Посол пояснив, як Україна впливає на вибори у США

Text

21:10 У Раді не обговорюють способи покриття дефіциту ресурсів для нагальних видатків, — нардеп

Text

20:24 Нардеп пояснив, до яких наслідків може привести підвищення податків

Text

20:10 Депутат ВР пояснила, що допомогло Україні зменшити відключення світла після обстрілів РФ

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

18:41 В Україні буде економічний бум — Лібанова заявила про плани залучити іноземців після війни

Text

17:50 Успіхи ЗСУ у Вовчанську та нове розпорядження Путіна — ефір Вечір.LIVE

Text

16:10 Експерт попередив, що взимку можуть запровадити графіки відключення газу

Text

13:00 Страта мечем українського військового та скорочення видатків на ветеранів — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку