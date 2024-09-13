Ціни в Україні — у Мінагро дали прогноз щодо вартості м'яса, яєць та молока у 2024 році

Продукція на столичному ринку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Міністерстві аграрної політики спрогнозували, яких чекати цін восени поточного року на ключові продукти харчування. Йдеться про можливе коливання вартості свинини, м'яса птиці, яєць та молока.

Про це йшлося під час дискусії, яку організував Центр економічної стратегії (ЦЕС).

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Як зміняться ціни на ключові продукти в Україні восени

Так, за словами першого заступника міністра аграрної політики Тараса Висоцького, ціни не стоятимуть на місці, однак підвищення не буде критичним. За його прогнозом, слід готуватися до нових розцінок на молочні продукти в Україні, тоді як ціни на свинину, м'ясо птиці та яйця зміняться не надто.

Він пояснив, чому можуть підскочити ціни на молоко. Причиною є серйозна спека влітку цього року, яка негативно вплинула на кормові культури.

"Це вже відчувається на цінах на молоко. Там є здорожчання, є зменшення виробництва. Є такий тренд, що молоко і молочна продукція будуть впливати на інфляцію", — пояснив він, наголосивши, що така динаміка спостерігається не лише в Україні, а й за кордоном.

Щодо коливань цін на м'ясо птиці, свинину та яйця, то вони будуть помірні.

"Але в цілому воно не падає. І скоріше за все буде триматися на рівні в середньому попереднього року плюс-мінус. Попередній прогноз показує, що суттєвих змін не буде", — наголосив заступник міністра аграрної політики.

Цінова ситуація у 2024-му

За останній місяць 2024 року серед продуктів харчування найбільшими темпами подорожчали овочі (+5,2%) та яйця (+7,1%).

Однак у річному вимірі цінова динаміка була різноспрямована — овочі подорожчали на 36%, тоді як вартість яєць впала на 20%.

Загалом ціни підскочили на всі харчові продукти, окрім фруктів (-7,4%). Зафіксували також подорожчання цукру (+2,3%) та хліба (+2,4%).

Цінова динаміка. Джерело: Держстат

Що ще варто знати

Нагадаємо, у вересні на гуртовому ринку за останній тиждень після тривалого зниження різко зросли в ціні тепличні огірки. Виробники підвищили вартість одразу на 35%.

Також ми писали, що наприкінці літа 2024 року споживча інфляція в Україні прискорилася, досягнувши 7,5% у річному вимірі порівняно з 5,4% у липні. Експерти прогнозують подальше зростання цін на продукти.