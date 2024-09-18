Индекс борща в Украине вырос вдвое за последние годы — новые цены

Тарелка борща. Фото: Shutterstock

В Украине Индекс Борща подскочил вдвое за последние четыре года. Так, стоимость тарелки национального блюда в украинских заведениях питания в 2020 году составила 55 грн, а в 2024-м — 110 грн.

Об этом свидетельствуют данные исследования компании по автоматизации заведений Poster, пишет ресторанный Ресурс "Реве та стогне".

Читайте также:

Рост Индекса борща в Украине

Как известно, Индекс борща является экономическим показателем, призванным помочь оценить, какая разница в ценах на аналогичные продукты в разных регионах.

За последние годы стоимость тарелки борща существенно выросла. При этом дороже всего сейчас стоит в заведениях питания в Николаевской области — 130 грн и Херсонской области — 129 грн.

Графика. Источник: Реве та стогне

Далее по цене идут Харьковская область со стоимостью 120 грн и Киев, где порция борща стоит 110 грн.

В то же время, наиболее доступный борщ — в Тернопольской области, где стоит 60 грн, в Сумской области — 65 грн.

Графика. Источник: Реве та стогне

При этом популярность борща среди украинцев растет. Об этом свидетельствует следующая динамика по продаже порций:

в 2020 году — 188 769 порций;

в 2021 году — 288 233 порции;

в 2022 году — 278 036 порций;

в 2023 году — 333 045 порций.

Графика. Источник: Реве та стогне

По прогнозам аналитиков, в 2024 году продадут 399 654 порций борща. Показатель будет почти вдвое больше, чем в 2020-м.

Что стало причиной роста цен

В августе этого года в Украине ускорилась инфляция, которая выросла до 7,5% годовых против 5,4% в июле. Больше всего подорожали овощи.

Основные причины роста цен:

повышение трат бизнеса на электроэнергию;

затраты на оплату труда;

ослабление курса гривны.

Что еще стоит знать

Напомним, на оптовом рынке Украины за последнюю неделю подорожал ряд овощей. Больше всего выросла в цене белокочанная капуста.

Также мы писали, что у Минагрополитики спрогнозировали, каких ожидать цен осенью текущего года на ключевые продукты питания. Речь идет о возможном колебании стоимости свинины, мяса птицы, яиц и молока.