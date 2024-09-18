Индекс борща в Украине вырос вдвое за последние годы — новые цены

В Украине существенно вырос Индекс борща — как изменились цены
В Украине Индекс Борща подскочил вдвое за последние четыре года. Так, стоимость тарелки национального блюда в украинских заведениях питания в 2020 году составила 55 грн, а в 2024-м — 110 грн.
Об этом свидетельствуют данные исследования компании по автоматизации заведений Poster, пишет ресторанный Ресурс "Реве та стогне".
Рост Индекса борща в Украине
Как известно, Индекс борща является экономическим показателем, призванным помочь оценить, какая разница в ценах на аналогичные продукты в разных регионах.
За последние годы стоимость тарелки борща существенно выросла. При этом дороже всего сейчас стоит в заведениях питания в Николаевской области — 130 грн и Херсонской области — 129 грн.
Далее по цене идут Харьковская область со стоимостью 120 грн и Киев, где порция борща стоит 110 грн.
В то же время, наиболее доступный борщ — в Тернопольской области, где стоит 60 грн, в Сумской области — 65 грн.
При этом популярность борща среди украинцев растет. Об этом свидетельствует следующая динамика по продаже порций:
- в 2020 году — 188 769 порций;
- в 2021 году — 288 233 порции;
- в 2022 году — 278 036 порций;
- в 2023 году — 333 045 порций.
По прогнозам аналитиков, в 2024 году продадут 399 654 порций борща. Показатель будет почти вдвое больше, чем в 2020-м.
Что стало причиной роста цен
В августе этого года в Украине ускорилась инфляция, которая выросла до 7,5% годовых против 5,4% в июле. Больше всего подорожали овощи.
Основные причины роста цен:
- повышение трат бизнеса на электроэнергию;
- затраты на оплату труда;
- ослабление курса гривны.
Что еще стоит знать
Напомним, на оптовом рынке Украины за последнюю неделю подорожал ряд овощей. Больше всего выросла в цене белокочанная капуста.
Также мы писали, что у Минагрополитики спрогнозировали, каких ожидать цен осенью текущего года на ключевые продукты питания. Речь идет о возможном колебании стоимости свинины, мяса птицы, яиц и молока.
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