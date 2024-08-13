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В Украине существенно повысили зарплаты — кто получает 25 тыс. грн

13 августа 2024 12:46
Ксения Симонова - Редактор
Зарплаты в Украине существенно выросли — ТОП-5 сфер со стремительным ростом окладов
Рихтовщик на СТО. Фото: hunters-garage
Ксения Симонова - Редактор

В Украине компании пересмотрели оплату труда персонала в сторону повышения. В июле 2024 года средняя заработная плата повысилась на 500 гривен, до 20,5 тыс. гривен.

Об этом сообщает издание Oboz.ua.

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Согласно данным одного из кадровых порталов, самый большой рост в июле был зафиксирован в сфере "Управление персоналом, HR". Компании, деятельность которых сосредоточена в данной области, повысили предлагаемую зарплату в вакансиях на 9%. В среднем специалистам готовы платить теперь 25 тысяч гривен.

Несколько меньше, на 7%, повысилась предлагаемая зарплата для специалистов сферы "Красота, фитнес, спорт". В среднем оплата труда составляет 22,5 тыс. гривен. Также выросли зарплаты в следующих отраслях:

  • сфера топменеджмента, руководство высшего звена — 42,5 тыс. гривен, +6%;
  • бухгалтерия, аудит — 19,99 тыс. гривен, +5% ;
  • медиасфера, издательство, полиграфия — 21 тыс. гривен, +5%.

Кто в Украине зарабатывает больше всего

В стране больше всего зарабатывают представители сферы IT, специалисты Сил обороны, работники руководящего звена, где средняя зарплата превышает 70 тыс. гривен. Среди других специалистов обычных профессий, кому платят высокую зарплату:

  • керамисты — в среднем 48,75 тыс. гривен;
  • эндодонтисты — 45 тыс. гривен;
  • медиапродюсеры — 42,5 тыс. гривен;
  • рихтовщики — 41,25 тыс. гривен;
  • арматурщики, зубные техники, риелторы — 40 тыс. гривен;
  • автоэлектрики, автослесари, бетонщики, бизнес-аналитики, прорабы, высотники, дизайнеры мебели — 35 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в 2024 году работодатели должны осуществить индексацию заработной платы своим работникам. Осовременивание выплат коснется предприятий, учреждений и организаций, независимо от формы собственности, включая ФЛП.

Также мы писали, что в Украине за два года динамика заработных плат в гривне достаточно положительна, как показывает официальная статистика. Однако из-за роста курса доллара украинцы существенно потеряли в доходах.

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