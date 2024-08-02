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Зарплати вчителів — у Міносвіти розповіли, коли чекати підвищення

2 серпня 2024 13:00
Ксенія Симонова - Редактор
Зарплати в Україні — у Міносвіти дали прогноз щодо оплати праці вчителів
Молода вчителька. Фото: osvita.ua
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні низка роботодавців через дефіцит кадрів на тлі воєнного стану та мобілізації підвищують заробітну плату підлеглим. Відомо, чи зросте оплата праці в українських педагогів у 2024 році.

Про це розповів голова Міністерства освіти і науки Оксен Лісовий, передає видання "Укрінформ".

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Що чекає на зарплати вчителів

За словами міністра, питання підвищення зарплат вчителям є "дуже болісним". Це одна з ключових причин відсутності мотивації молоді до викладання в закладах загальносередньої, позашкільної та профтехосвіти.

Голова Міносвіти зауважив, що напрацювали пропозиції щодо нових підходів в оплаті праці та загального підвищення, однак можливості бюджету під час війни доволі низькі.

"Ми розробили певну концепцію підвищення заробітної плати. У кінцевих положеннях закону про освіту передбачено підвищення окладів до трьох мінімальних заробітних плат. Ми розуміємо, що означає гідний рівень зарплати. Зокрема, щоб спонукати вчителя до саморозвитку та професійного зростання. Але на сьогодні маємо критичну ситуацію в бюджеті, вона надто складна", — пояснив Лісовий.

Він зазначив, що з бюджету понад 70% йде на фінансування оборони. Тому найближчим часом вчителям не варто очікувати підвищення зарплат. Проте після завершення війни буде змога втілити відповідну концепцію.

"Позиція президента України, і ми її всі розділяємо, що освіта є пріоритетом №1 після оборони. Захистимо країну, відіб'ємо ворога - і переводимо освіту в пріоритет №1", — додав міністр.

Варто зауважити, що зарплати у педагогів цьогоріч зросли через підвищення мінімальної зарплати з 6,7 тис. до 8 тис. грн. Однак уряд на наступні три роки планує заморозити перегляд "мінімалки" через війну.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк прогнозує підвищення заробітної плати у 2024 році, оскільки конкуренція роботодавців за кваліфікованих працівників змушуватиме до перегляду оплати праці. Очікується, що реальна зарплата з урахування інфляції вийде на довоєнний рівень наступного року.

Раніше ми писали, в Україні парламент ухвалив рішення щодо підвищення зарплат помічникам народних депутатів на 50%. За це проголосували 264 народних депутати. До підвищення помічники отримували 88,4 тисячі гривень, а після — зарплата зросла до 132,6 тисячі гривень на місяць.

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