Експерти відповіли, з чим пов'язане різке здорожчання картоплі в Україні

Картопля. Фото: УНІАН

В Україні зросли ціни на картоплю через холодну затяжну весну та посушливу осінь. Внаслідок таких погодних умов фермери були змушені переносити терміни посадки.

Про це йдеться у спецпроєкті Latifundist.com.

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За словами директора компанії "Агріко Україна" Миколи Гордійчука, на вартість картоплі впливатиме не лише внутрішній ринок, а й ситуація у країнах-сусідах. Останні тижні показали, що як тільки в Україні ціна досягне 18-20 гривень за кілограм — відразу стане цікавим імпорт.

"Перші відвантаження товарної картоплі з Європи, де цього року хороший урожай коренеплодів, вже почалися", — сказав він.

Гордійчук зазначив, що уже спостерігається дефіцит якісної картоплі, а тому і до Нового року, і після — вона не здешевшає. Водночас першою продаватимуть картоплю гіршої якості.

Як вважать аналітики EastFruit, імпорт картоплі пов'язаний з підвищеною потребою серед місцевих оптових компаній та роздрібних мереж. Також фіксується зростання попиту через потреби армії, міграцію населення та скорочення локального виробництва в країні.

Нагадаємо, влітку експерти зафіксували нетипову для цього періоду інфляцію. Споживчі ціни зросли за місяць на 0,6%, а з початку року — на 4,9%.

Також ми писали, що в країні фіксують рекордне подорожчання часнику у 2024 році. Станом на кінець вересня його вартість майже удвічі вища проти показника минулого року.