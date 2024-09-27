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Популярний в Україні овоч рекордно додав у ціні — що подорожчало

27 вересня 2024 13:23
Ксенія Симонова - Редактор
Ціни у 2024 році — в Україні рекордно подорожчав популярний овоч
Овочі на ринку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

На українському ринку фіксують рекордне подорожчання часнику у 2024 році. Станом на кінець вересня його вартість майже удвічі вища проти показника минулого року.

Про це йдеться на профільному порталі EastFruit.

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Рекордні ціни на часник у 2024 році

Як зазначають учасники ринку, цього сезону в країні очікується виробництво часнику у різних категоріях господарств на рівні 1,5-2 тисячі тонн. Вартість часнику набирає обертів.

Якщо у 2023 році гуртова вартість на старті збору становила від 83 до 86 грн/кг, то у 2024 році сягає від 140 до 160 грн/кг.

Водночас, часник, який готують до посадки, продають за цінами попереднього року

"При цьому зубок для сівби залишився за поточною ціною, тобто склалися максимально сприятливі умови для виробника", — повідомляють аграрії.

Причини зростання цін на часник

Зростання вартості часнику відбулося через низькі обсяги посадки цього овочу. Так, зокрема, Китай скорочує посівну площу саме з метою підвищення ціни. У 2015 році ця країна обвалила ціну до мінімуму і ситуацією скористалися фермери Іспанії та Аргентини.

Українські ж виробники зібрали цього року теж мало часнику. На це є кілька причин: нестача грошей у фермерів для старту нового бізнесу, консерватизм мислення та мале число успішних прикладів бізнесу на півночі під час окупації півдня, де традиційно вирощували найбільше часнику.

Очікується, що найближчим часом ціни на часник підскочать ще більше і не тільки в Україні, а й в усьому світі.

"Насамперед це пов'язано з логістикою з Китаю, якщо Ємен продовжуватиме активні бойові дії у Червоному морі. Також варто зважити, що значно подорожчали процеси вирощування", — пояснюють аналітики.

Проте часник залишається однією з найбільш перспективних культур для вітчизняних аграріїв.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у серпні 2024 року зафіксували нетипову для цього періоду інфляцію. Споживчі ціни зросли за місяць на 0,6%, а з початку року — на 4,9%.

Також ми писали, що на українському внутрішньому ринку є продукт, який демонструватиме сталу тенденцію зниження цін до кінця 2024 року. Йдеться про цукор кристалічний, який виробники не зможуть експортувати у Європейський Союз (ЄС).

продукти овочі магазини ціни часник

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