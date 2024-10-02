Эксперты ответили, с чем связано резкое удорожание картофеля в Украине

Картофель. Фото: УНИАН

В Украине выросли цены на картофель из-за холодной затяжной весны и засушливой осени. В результате таких погодных условий фермеры были вынуждены переносить сроки посадки.

Об этом говорится в спецпроекте Latifundist.com.

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По словам директора компании "Агріко Україна" Николая Гордийчука, на стоимость картофеля будет влиять не только внутренний рынок, но и ситуация в странах-соседях. Последние недели показали, что как только в Украине цена достигнет 18-20 гривен за килограмм, сразу станет интересным импорт.

"Первые отгрузки товарного картофеля из Европы, где в этом году хороший урожай корнеплодов, уже начались", — сказал он.

Гордейчук отметил, что уже наблюдается дефицит качественного картофеля, а потому и до Нового года, и после — он не подешевеет. В то же время первым будут продавать картошку худшего качества.

Как считают аналитики EastFruit, импорт картофеля связан с повышенной потребностью среди местных оптовых компаний и розничных сетей. Также фиксируется рост спроса из-за потребностей армии, миграции населения и сокращения локального производства в стране.

Напомним, летом эксперты зафиксировали нетипичную для этого периода инфляцию. Потребительские цены выросли за месяц на 0,6%, а с начала года — на 4,9%.

Также мы писали, что в стране фиксируют рекордное подорожание чеснока в 2024 году. По состоянию на конец сентября его стоимость почти вдвое выше показателя прошлого года.