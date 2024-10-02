Ціни в Україні — на ринку злетіла вартість популярних ягід восени

В Україні стрімко подорожчала популярна літня ягода — нові ціни
На українському ринку через завершення сезону різко злетіли у вартості дині. Окрім того, у жовтні 2024 року ціна на популярну літню ягоду майже подвоїлася проти минулорічного показника.
Про це повідомили представники гуртового ринку "Шувар", пише Oboz.ua.
Скільки коштує диня восени 2024 року
Як зазначають представники популярного гуртового ринку, ціни на українські дині цьогоріч досягнули позначки 50 грн/кг.
Водночас, осіннє підвищення цін є типовим для кінця сезону. Нині виробники зібрали основні обсяги врожаю, більшість реалізували. При цьому попит з боку покупців залишається високим.
У роздрібі в українських супермаркетах ціни на дині також демонструють зростання. Загалом вартість коливається від 40,90 до 69,90 грн/кг.
Причини подорожчання динь
За словами експертів, подорожчання популярної літньої ягоди цього року продиктоване зменшенням постачання, а також зростанням витрат на логістику. Як відомо, ключові південні регіони вирощування, такі як Херсонська область, постраждали через воєнні дії.
Щоб якось компенсувати втрати, вирощування наростили в Одеській та Закарпатській області. Проте обсяг поставок не вдалося повноцінно відновити, що зумовило загальний дефіцит продукції на ринку.
Негативно на цінову ситуацію вплинула загальна інфляція та економічні чинники в країні. Так, загальне зростання цін на продукти харчування, викликане інфляцією та економічні потрясіння, підштовхнули ціни вгору і на дині.
За прогнозом, надалі вартість динь буде високою до кінця сезону. Щодо наступних років, то учасники ринку не розраховують на покращення ситуації з постачанням з Херсонщини та інших південних регіонів.
Що ще варто знати
Нагадаємо, влітку експерти зафіксували нетипову для цього періоду інфляцію. Споживчі ціни зросли за місяць на 0,6%, а з початку року — на 4,9%.
Також ми писали, що в країні фіксують рекордне подорожчання часнику у 2024 році. Станом на кінець вересня його вартість майже удвічі вища проти показника минулого року.
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