Ціни в Україні — на ринку злетіла вартість популярних ягід восени

Столичний ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На українському ринку через завершення сезону різко злетіли у вартості дині. Окрім того, у жовтні 2024 року ціна на популярну літню ягоду майже подвоїлася проти минулорічного показника.

Про це повідомили представники гуртового ринку "Шувар", пише Oboz.ua.

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Як зазначають представники популярного гуртового ринку, ціни на українські дині цьогоріч досягнули позначки 50 грн/кг.

Водночас, осіннє підвищення цін є типовим для кінця сезону. Нині виробники зібрали основні обсяги врожаю, більшість реалізували. При цьому попит з боку покупців залишається високим.

У роздрібі в українських супермаркетах ціни на дині також демонструють зростання. Загалом вартість коливається від 40,90 до 69,90 грн/кг.

Причини подорожчання динь

За словами експертів, подорожчання популярної літньої ягоди цього року продиктоване зменшенням постачання, а також зростанням витрат на логістику. Як відомо, ключові південні регіони вирощування, такі як Херсонська область, постраждали через воєнні дії.

Щоб якось компенсувати втрати, вирощування наростили в Одеській та Закарпатській області. Проте обсяг поставок не вдалося повноцінно відновити, що зумовило загальний дефіцит продукції на ринку.

Негативно на цінову ситуацію вплинула загальна інфляція та економічні чинники в країні. Так, загальне зростання цін на продукти харчування, викликане інфляцією та економічні потрясіння, підштовхнули ціни вгору і на дині.

За прогнозом, надалі вартість динь буде високою до кінця сезону. Щодо наступних років, то учасники ринку не розраховують на покращення ситуації з постачанням з Херсонщини та інших південних регіонів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, влітку експерти зафіксували нетипову для цього періоду інфляцію. Споживчі ціни зросли за місяць на 0,6%, а з початку року — на 4,9%.

Також ми писали, що в країні фіксують рекордне подорожчання часнику у 2024 році. Станом на кінець вересня його вартість майже удвічі вища проти показника минулого року.