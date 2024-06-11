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В Украине стремительно растет цена на ячмень — сколько стоят зерновые в июне

11 июня 2024 06:30
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине на 11 июня 2024 года
Трактор в поле. Фото: Freepik
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Из-за войны с Россией экспорт ячменя из Украины столкнулся с серьезными трудностями. Украина, долгое время занимавшая ведущие позиции на мировом рынке зерновых, имеет значительные проблемы из-за российского вторжения и постоянных обстрелов портов на Черном море, что создает серьезные препятствия для зерновых экспортеров. Кроме того, межсезонье оказывает негативное влияние на экспорт украинской агропродукции. По данным аналитиков, на румынской границе экспорт сократился на 20%, а на венгерской — на 40%.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 11 июня 2024 года.

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По состоянию на 11 июня средняя цена на ячмень в Украине составляет 6 033 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине на 11 июня 2024 года
Средняя цена на ячмень в Украине на 11 июня 2024 года. Фото: tripoli.land

Цена на ячмень за последние дни выросла на 4,5%. Так, в понедельник, 3 июня, средняя стоимость тонны ячменя равнялась 5 773 грн. В течение пяти дней цена на эту зерновую культуру постоянно росла. В субботу, 8 мая, цена на ячмень выросла до самой высокой отметки за 7 дней — 6 033 грн за тонну. Такая цена на ячмень держится и сегодня.

Цены на зерновые в Украине на 11 июня 2024 года
Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

По мнению экономиста Андрея Новака, украинский аграрный сектор серьезно пострадал от вторжения России. Эти убытки включают в себя обстрел сельскохозяйственных угодий, прямые потери активов, блокирование портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражи зерна со стороны российских вооруженных сил.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит, потому что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — отметил он.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы и сои.

Мы также писали, что экспорт прошлогоднего урожая почти завершен. Последние три месяца экспорт зерновых осуществлялся в Европейский Союз, в частности в порты Гданьска и Балтийских стран.

Украина
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