Ціни в Україні — у травні 2024 року зростає вартість суниці

Садова суниця в руках. Фото: geovys.cz

В Україні наприкінці травня 2024 року спостерігається стрімке подорожчання суниці садової. Причиною зростання цін стала несприятлива погода.

Про це повідомляють аналітики порталу EastFruit.

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Як змінились ціни на суницю у травні 2024 року

За словами учасників ринку, підвищення вартості суниці спровокувала прохолодна погода. Погані умови не сприяли швидкому дозріванню ягоди, тому сформувався певний дефіцит.

З огляду на малооб'ємну пропозицію суниці садової в місцевих господарствах, виробники сміливо продають ягоду за доволі високими цінами.

Зараз якісна суниця садова на ринку коштує по 65-100 грн/кг. Показник вищий у середньому на 27% проти попереднього тижня.

За інформацією аналітиків, у травні поточного року вартість суниці садової у середньому на 23% більша проти аналогічного періоду 2023 року.

Як прогнозують самі виробники, ціна може поступово знизитися у міру зростання пропозиції на ринку ягоди від садівників.

Які ціни на полуницю у травні

Також на українському ринку суттєво подорожчала полуниця. В середині травня кілограм весняної ягоди зріс у ціні на майже 40%.

За словами експертів, головним фактором, що призвів до подорожчання, є також нестабільне та малооб’ємне постачання. Останнє пояснюється погіршенням погодних умов в основних регіонах вирощування.

Садівники пропонують полуницю за 50-80 гривень за кілограм.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ціни на черешню в Україні різняться, залежно від регіону, як у супермаркетах, так і на ринках. З раннім початком сезону черешні, що з'явилася в середині травня, покупці можуть спостерігати значні відмінності у вартості ягід по всій країні.

Ми також писали, що в українських магазинах наприкінці травня 2024 року різко зросла вартість свинини та сала. Частина видів м'яса подорожчала одразу майже на 40 грн/кг.