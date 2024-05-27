Цены в Украине — в мае 2024 года растет стоимость земляники

Земляника в руках. Фото: geovys.cz

В Украине в конце мая 2024 года наблюдается стремительное подорожание земляники садовой. Причиной роста цен стала неблагоприятная погода.

Об этом сообщают аналитики портала EastFruit.

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Как изменились цены на землянику в мае 2024 года

По словам участников рынка, повышение стоимости земляники спровоцировала прохладная погода. Плохие условия не способствовали быстрому созреванию ягоды, потому сформировался определенный дефицит.

Учитывая малообъемное предложение земляники садовой в местных хозяйствах, производители смело продают ягоду по достаточно высоким ценам.

Сейчас качественная садовая земляника на рынке стоит по 65-100 грн/кг. Показатель выше в среднем на 27% по сравнению с предыдущей неделей.

По информации аналитиков, в мае текущего года стоимость земляники садовой в среднем на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Как прогнозируют сами производители, цена может постепенно снизиться по мере роста предложения на рынке ягоды от садоводов.

Какие цены на клубнику в мае

Также на украинском рынке существенно подорожала клубника. В середине мая килограмм весенней ягоды вырос в цене почти на 40%.

По словам экспертов, главным фактором, приведшим к подорожанию, является также нестабильная и малообъемная поставка. Последнее объясняется ухудшением погодных условий в основных регионах выращивания.

Садоводы предлагают клубнику по 50-80 гривен за килограмм.

Что еще стоит знать

Напомним, цены на черешню в Украине отличаются в зависимости от региона, как в супермаркетах, так и на рынках. С ранним началом сезона черешни, появившейся в середине мая, покупатели могут наблюдать значительные отличия в стоимости ягод по всей стране.

Мы также писали, что в украинских магазинах в конце мая 2024 года резко возросла стоимость свинины и сала. Часть видов мяса подорожала почти на 40 грн/кг.