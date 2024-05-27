Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В Украине стремительно подорожала земляника — какие цены в мае arrow

В Украине стремительно подорожала земляника — какие цены в мае

27 мая 2024 16:35
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Цены в Украине — в мае 2024 года растет стоимость земляники
Земляника в руках. Фото: geovys.cz
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине в конце мая 2024 года наблюдается стремительное подорожание земляники садовой. Причиной роста цен стала неблагоприятная погода.

Об этом сообщают аналитики портала EastFruit.

Читайте также:

Как изменились цены на землянику в мае 2024 года

По словам участников рынка, повышение стоимости земляники спровоцировала прохладная погода. Плохие условия не способствовали быстрому созреванию ягоды, потому сформировался определенный дефицит.

Учитывая малообъемное предложение земляники садовой в местных хозяйствах, производители смело продают ягоду по достаточно высоким ценам.

Сейчас качественная садовая земляника на рынке стоит по 65-100 грн/кг. Показатель выше в среднем на 27% по сравнению с предыдущей неделей.

По информации аналитиков, в мае текущего года стоимость земляники садовой в среднем на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Как прогнозируют сами производители, цена может постепенно снизиться по мере роста предложения на рынке ягоды от садоводов.

Какие цены на клубнику в мае

Также на украинском рынке существенно подорожала клубника. В середине мая килограмм весенней ягоды вырос в цене почти на 40%.

По словам экспертов, главным фактором, приведшим к подорожанию, является также нестабильная и малообъемная поставка. Последнее объясняется ухудшением погодных условий в основных регионах выращивания.

Садоводы предлагают клубнику по 50-80 гривен за килограмм.

Что еще стоит знать

Напомним, цены на черешню в Украине отличаются в зависимости от региона, как в супермаркетах, так и на рынках. С ранним началом сезона черешни, появившейся в середине мая, покупатели могут наблюдать значительные отличия в стоимости ягод по всей стране.

Мы также писали, что в украинских магазинах в конце мая 2024 года резко возросла стоимость свинины и сала. Часть видов мяса подорожала почти на 40 грн/кг.

продукты
рынок
магазины
ягоды
цены

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе