Ціни на черешню в Україні — скільки коштує ягода на ринках та у супермаркетах

Ринок "Привоз" в Одесі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ціни на черешню в Україні різняться, залежно від регіону, як у супермаркетах, так і на ринках. З раннім початком сезону черешні, що з'явилася в середині травня, покупці можуть спостерігати значні відмінності у вартості ягід по всій країні.

Про цінову політику у травні розповідає РБК-Україна.

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Яку черешню продають в Україні

Цьогоріч тепла погода сприяла тому, що черешні дозріли на три тижні раніше, ніж зазвичай. Перші партії з'явилися на ринках уже в середині травня, хоча традиційно черешневий сезон розпочинається наприкінці травня — на початку червня.

За словами Тетяни Попович, керівниці відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар", основними регіонами вирощування черешні в Україні є Закарпаття, Буковина, а також південні області країни, такі як Херсонщина та Одещина.

Перші партії черешні переважно походять із Закарпатської області.

Прогноз цін та врожаю черешні

За словами Попович, на початку сезону ціни на черешню на оптовому ринку "Шувар" у Львові коливалися від 75 до 120 гривень за кілограм, що на 16% дешевше, ніж минулого року.

Прогнозується, що ціни залежатимуть від якості та обсягу врожаю, а також від погодних умов та логістичних факторів.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка розповів, що через заморозки на початку травня може бути трохи менше черешні, ніж минулого року. Проте це не повинно суттєво вплинути на ціни, оскільки є можливість імпорту.

Ціни на черешню в супермаркетах

На полицях українських супермаркетів вже можна знайти як українську, так і імпортну черешню, проте ціни залишаються досить високими:

черешня в "Сільпо" коштує 189 грн за кілограм; відбірна ягода з Закарпаття — 329 грн/кг;

акційна ціна на українську черешню у мережі супермаркетів VARUS становить 139,9 грн/кг;

вартість черешні в "Ашані" — 119,9 грн за кілограм.

Скільки коштує черешня у "Сільпо". Джерело: скриншот

Скільки коштує черешня на ринках

На районних ринках Києва ціни на черешню стартують від 130 гривень за дрібну ягоду з Закарпаття. Великі плоди можна придбати від 200 гривень за кілограм. На центральному Бесарабському ринку за українську відбірну черешню просять 500 гривень, а за імпортну з Греції — 1 200 гривень за кілограм.

У Дніпрі купити черешню можна за ціною від 120 до 150 гривень. На ринки в основному завозять місцеву ягоду.

На ринку Рівного представлена черешня із Закарпаття та Рівненщини. Ціна за кілограм плодів коливається від 100 до 300 гривень.

На Житньому ринку Житомира черешня продається за 200-250 гривень за кілограм.

У Мукачево, де активно вирощують черешню, ціни ще нижчі. Дрібну ягоду можна придбати за 50 гривень за кілограм, а більші плоди — за 80-100 гривень за кілограм.

Що ще треба знати

Нагадаємо, на українському ринку суттєво подорожчала полуниця станом на середину травня 2024 року. Садівники продають кілограм ягоди на майже 40% дорожче проти попереднього тижня.

Ми також писали, що в українських магазинах наприкінці травня 2024 року різко зросла вартість свинини та сала. Частина видів м'яса подорожчала одразу майже на 40 грн/кг.