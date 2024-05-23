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В Україні різко подорожчали свинина та сало — які зараз ціни

23 травня 2024 09:49
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Ціни у травні — у магазинах стрімко дорожчають свинина та сало
М'ясний відділ супермаркету. Фото: radiotrek.rv.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В українських магазинах наприкінці травня 2024 року різко зросла вартість свинини та сала. Частина видів м'яса подорожчала одразу майже на 40 грн/кг.

Про це свідчить інформація порталу "Мінфін", що відстежує ціни.

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Як змінились ціни на свинину

Згідно з даними цінового моніторингу, в популярних українських супермаркетах наприкінці весни, з огляду на травневі свята та відновлення сезону відпочинку на природі, найсуттєвіше підскочили ціни на свинячий шашлик.

Якщо у квітні цей вид м'яса реалізували в середньому за 194,05 грн/кг, то на кінець травня ціна підвищилась одразу до 241,23 грн/кг.

 

ціни на свинину
Джерело: Мінфін

Зросли ціни і на інші популярні види м'яса. Так, у магазинах свиняча лопатка підвищилась у вартості за останній місяць з 161,75 грн/кг до 172,86 грн/кг.

Переглянули цінові пропозиції супермаркети також на свинячий ошийок. У квітні цей вид м'яса коштував у середньому 236,63 грн/кг, а в травні вже 242,95 грн/кг.

Більше у травні продавці просять також за свинячий підчеревок. У квітні його можна було придбати за 169,07 грн/кг, однак цього місяця треба віддати вже 172,63 грн/кг.

Змінили супермаркети ціни також на свинячі ребра. Минулого місяця у середньому коштували 177,53 грн/кг, на кінець травня — 179,63 грн/кг.

 

ціни на свинину
Джерело: Мінфін

Які зараз ціни на сало

Наприкінці травня підскочили ціни також на сало домашнє. У середньому зараз супермаркети продають за 239,00 грн/кг. Тоді як місяць тому реалізували за 237,70 грн/кг.

Водночас, незначно подешевшало сало солоне. Зараз його можна придбати у середньому за 233,80 грн/кг, а в квітні було 242,84 грн/кг.

 

ціни на сало
Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, експерти назвали харчові продукти, які в Україні коштують дорожче, аніж у країнах Європи. Для порівняння взяли ціни в сусідній Польщі та Румунії, а також двох країнах Балтії — Латвії та Естонії.

Також в Національному банку прогнозують пришвидшення темпів зростання споживчих цін. Очікується помірне збільшення цін уже найближчими місяцями.

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