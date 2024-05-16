Ціни на полуницю стрімко зросли у травні — скільки коштує кілограм

Український продуктовий ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На українському ринку суттєво подорожчала полуниця станом на середину травня 2024 року. Садівники продають кілограм ягоди на майже 40% дорожче проти попереднього тижня.

Про це інформують аналітики порталу EastFruit.

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Як змінились ціни на полуницю

Як повідомляють експерти, головним фактором, що призвів до подорожчання, є нестабільне та малооб’ємне постачання полуниці. Останнє пояснюють погіршенням погодних умов в основних областях її вирощування.

Цього тижня садівники пропонують кілограм полуниці за 50-80 гривень. Це в середньому на 37% дорожче проти ціни наприкінці попереднього робочого тижня.

Як повідомляють самі учасники ринку, ціни підігріває доволі низька пропозиція на ринку, тоді як сезон на цю ягоду — у розпалі.

"Ажіотаж навколо полуниці пов’язаний із дуже низькою її пропозицією на ринку, хоча сезон ягоди з відкритого ґрунту у південних та західних областях уже розпочався", — зазначають експерти.

Попри це, у 2024 році полуниця на ринку коштує у середньому на 48% дешевше проти аналогічного періоду минулого року.

Аналітики припускають, що ситуація незабаром має стабілізуватися і вартість ягоди може помітно знизитися. Аргументують це тим, що погодні умови скоро покращаться, а це збільшить пропозицію полуниці від місцевих господарств.

Водночас, що стосується цін на полуницю в магазинах, то в травні проти квітня цього року полуниця суттєво подешевшала, адже імпортну потіснила ягода нового врожаю вітчизняного виробництва.

Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні розпочався майже на три тижні раніше сезон черешні завдяки сприятливим погодним умовам. Ціни на ягоду цього року на 16% дешевше, ніж на старті продажів 2023 року.

Також ми писали, що за період з квітня 2023 року по квітень 2024 року в Україні спостерігалося зниження цін на продукти на 0,8%. Найбільше впали ціни на яйця — продукт здешевшав на 41,9%.