Ціни на кавуни наприкінці сезону зросли — скільки коштують у вересні

Столичний ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у вересні 2024 року завершується сезон кавунів, тому ціни почали повзти вгору. Попри подорожчання, вартість цієї ягоди залишається на найнижчому рівні за останні роки.

Про це свідчать дані гуртового ринку сільгосппродукції "Шувар" у Львові, пише AgroTimes.

Читайте також:

Як змінились ціни на кавуни восени

Як повідомляє пресслужба ринку, ціни на кавуни у гурті за тиждень зросли на 13%, додавши кілька гривень. Якщо попереднього тижня продавали за 10,5 грн/кг, то зараз за 13,7 грн/кг.

Вартість залишається на найнижчому рівні за останні роки, зокрема, торік у цей час у середньому кавуни продавали за 15,7 грн/кг.

Зараз споживання українцями кавунів знизилося, тоді як обсяги залишаються стабільні. Ключові регіони постачання, зокрема Закарпаття, зберегли свої позиції як головних постачальників на ринок. Проте на тлі завершення сезону можна очікувати на подальше зростання цін на залишкові обсяги цієї баштанної ягоди.

"Вже почалося поступове зростання, оскільки сезон наближається до завершення", — заявили у відділі маркетингу ринку "Шувар".

Які ціни на кавуни пропонують магазини

У великих мережах магазинів, кавуни продають у середньому за 16 грн/кг. Вартість коливається від 13,99 до 16 грн/кг:

в АТБ — 15,95 грн/кг;

у Сільпо — 16,54 грн/кг;

у Форі — 15,90 грн/кг;

у Varus — 15,90 грн/кг.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні цього року може виникнути дефіцит гречки через зменшення площ посівів та несприятливі погодні умови. В результаті ціни на цей продукт можуть суттєво зрости.

Раніше ми писали, що прогнози щодо цін на українському ринку фруктів та овочів досить неоднозначні. Під впливом збільшеної пропозиції та сезонних факторів деякі продукти можуть подешевшати, тоді як інші, навпаки, можуть зрости в ціні.