Цены в Украине — на рынке взлетела стоимость популярных ягод осенью

В Украине стремительно подорожала популярная летняя ягода — новые цены
На украинском рынке из-за завершения сезона резко взлетели в стоимости дыни. Кроме того, в октябре 2024 года цена на популярную летнюю ягоду почти удвоилась против прошлогоднего показателя.
Об этом сообщили представители оптового рынка "Шувар", пишет Oboz.ua.
Сколько стоит дыня осенью 2024 года
Как отмечают представители популярного оптового рынка, цены на украинские дыни достигли в этом году отметки 50 грн/кг.
В то же время, осеннее повышение цен типично для конца сезона. Сейчас производители собрали основные объемы урожая, и большинство реализовали. При этом спрос со стороны покупателей остается высоким.
В рознице в украинских супермаркетах цены на дыни также демонстрируют рост. В целом, стоимость колеблется от 40,90 до 69,90 грн/кг.
Причины подорожания дынь
По словам экспертов, подорожание популярной летней ягоды в этом году продиктовано уменьшением поставок, а также ростом затрат на логистику. Как известно, ключевые южные регионы выращивания, такие как Херсонская область, пострадали из-за военных действий.
Чтобы компенсировать потери, выращивание нарастили в Одесской и Закарпатской области. Однако объем поставок не удалось полноценно восстановить, что обусловило общий дефицит продукции на рынке.
Отрицательно на ценовую ситуацию повлияла всеобщая инфляция и экономические факторы в стране. Так, общий рост цен на продукты питания, вызванный инфляцией и экономические потрясения, подтолкнули цены вверх и на дыни.
По прогнозу, в дальнейшем стоимость дынь будет высокой до конца сезона. Что касается последующих лет, то участники рынка не рассчитывают на улучшение ситуации с поставками из Херсона и других южных регионов.
Что еще стоит знать
Напомним, летом эксперты зафиксировали нетипичную для этого периода инфляцию. Потребительские цены выросли за месяц на 0,6%, а с начала года — на 4,9%.
Также мы писали, что в стране фиксируют рекордное подорожание чеснока в 2024 году. По состоянию на конец сентября его стоимость почти вдвое выше показателя прошлого года.
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