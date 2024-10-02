Цены в Украине — на рынке взлетела стоимость популярных ягод осенью

Столичный рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На украинском рынке из-за завершения сезона резко взлетели в стоимости дыни. Кроме того, в октябре 2024 года цена на популярную летнюю ягоду почти удвоилась против прошлогоднего показателя.

Об этом сообщили представители оптового рынка "Шувар", пишет Oboz.ua.

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Как отмечают представители популярного оптового рынка, цены на украинские дыни достигли в этом году отметки 50 грн/кг.

В то же время, осеннее повышение цен типично для конца сезона. Сейчас производители собрали основные объемы урожая, и большинство реализовали. При этом спрос со стороны покупателей остается высоким.

В рознице в украинских супермаркетах цены на дыни также демонстрируют рост. В целом, стоимость колеблется от 40,90 до 69,90 грн/кг.

Причины подорожания дынь

По словам экспертов, подорожание популярной летней ягоды в этом году продиктовано уменьшением поставок, а также ростом затрат на логистику. Как известно, ключевые южные регионы выращивания, такие как Херсонская область, пострадали из-за военных действий.

Чтобы компенсировать потери, выращивание нарастили в Одесской и Закарпатской области. Однако объем поставок не удалось полноценно восстановить, что обусловило общий дефицит продукции на рынке.

Отрицательно на ценовую ситуацию повлияла всеобщая инфляция и экономические факторы в стране. Так, общий рост цен на продукты питания, вызванный инфляцией и экономические потрясения, подтолкнули цены вверх и на дыни.

По прогнозу, в дальнейшем стоимость дынь будет высокой до конца сезона. Что касается последующих лет, то участники рынка не рассчитывают на улучшение ситуации с поставками из Херсона и других южных регионов.

Что еще стоит знать

Напомним, летом эксперты зафиксировали нетипичную для этого периода инфляцию. Потребительские цены выросли за месяц на 0,6%, а с начала года — на 4,9%.

Также мы писали, что в стране фиксируют рекордное подорожание чеснока в 2024 году. По состоянию на конец сентября его стоимость почти вдвое выше показателя прошлого года.