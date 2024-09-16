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В Україні стрімко дорожчає популярний вид м’яса — нові ціни

16 вересня 2024 10:19
Ксенія Симонова - Редактор
Ціни в Україні — на ринку стрімко дорожчає свинина у 2024 році
Столичний ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У 2024 році на полицях українських супермаркетів продовжують дорожчати різні види м’яса. Особливо зростає у ціні свинина.

Про це повідомляють в Асоціації "Свинарі України".

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Як зазначають аналітики за результатами щомісячного моніторингу цін роздрібної торгівлі, наприкінці літа вартість охолоджених м’ясних напівфабрикатів зросли.

У профільній Асоціації повідомляють, що у серпні цінова динаміка різних видів м’яса "синхронізувалася" проти середньої ціни у липні:

  • свинина подорожчала на 3,2%;
  • курятина — на 2,5%;
  • яловичина — на 2,8%.

Темпи приросту цін на свинину у серпні проти попереднього місяця лідирують, проте вона дещо дешевша, ніж було у 2023 році.

Наприкінці минулого літа та в грудні кілограм свинини продавали за 206,1 грн/кг і 202,7 грн/кг відповідно. Тоді як минулого місяця середня роздрібна вартість становила 199,6 грн/кг.

 

ціни на м'ясо
Ціни на свинину. Джерело: Асоціація "Свинарі України"

Проте не всі види м’яса дешевші. Так, преміальні свинячі напівфабрикати та ті, попит на які сезонно вищий, не "йшли в ногу" із цим трендом.

Зокрема, у 2024-му стейк, вирізка та ошийок дорожчі, також вищий серпневий приріст цін на популярне м’ясо шиї та стегна.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві аграрної політики та продовольства повідомили, що цього року не слід очікувати на зниження цін на овочі. Високі ціни зберігатимуться через додаткові витрати на зберігання.

Також за прогнозом, слід готуватися до нових розцінок на молочні продукти в Україні, тоді як ціни на свинину, м'ясо птиці та яйця зміняться не надто.

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