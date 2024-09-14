Ціни на продукти — Мінагро дало прогноз вартості овочей в Україні

Столичний ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Міністерстві аграрної політики та продовольства повідомили, що цього року не слід очікувати на зниження цін на овочі. Високі ціни зберігатимуться через додаткові витрати на зберігання.

Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький на дискусії, яку організував Центр економічної стратегії.

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Якими будуть ціни на овочі до кінця року

За словами Висоцького, Україна щодо більшості овочевих культур має власне забезпечення.

"Немає перевиробництва, тому і не бачимо мегадешевих цін на овочі, в тому числі на картоплю. Але його достатньо десь по балансу. З точки зору об'єктивної собівартості виробництва ціна співставна", — пояснив він.

Висоцький також сказав, що значного імпорту чи експорту не передбачається, "плюс-мінус ми на рівні з внутрішнім ринком".

"Не буде таких екстрацін, як у 2022, коли ми різко тимчасово втратили лівобережну частину Херсонщини і Запоріжжя. Але і не буде якихось меганизьких цін, тому що адаптувалися. Виробники розуміють, що споживання знизилося", — наголосив перший заступник міністра аграрної політики.

Згідно з словами Висоцького, ціни на овочі традиційно підвищаться до весни через витрати на зберігання. Він зазначив, що через високі ціни на електрику ці витрати будуть більшими, ніж у попередньому році.

Що ще варто знати

Нагадаємо, наприкінці літа 2024 року споживча інфляція в Україні прискорилася, досягнувши 7,5% у річному вимірі порівняно з 5,4% у липні. Експерти прогнозують подальше зростання цін на продукти.

Ми також писали, що у Міністерстві аграрної політики спрогнозували, яких чекати цін восени поточного року на ключові продукти харчування. Йдеться про можливе коливання вартості свинини, м'яса птиці, яєць та молока.