Цены в Украине — на рынке стремительно дорожает свинина в 2024 году

Столичный рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2024 году на полках украинских супермаркетов продолжают дорожать разные виды мяса. Особенно растет в цене свинина.

Об этом сообщают в Ассоциации "Свиноводы Украины".

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Как подорожало мясо в рознице в 2024 году

Как отмечают аналитики по результатам ежемесячного мониторинга цен розничной торговли, к концу лета стоимость охлажденных мясных полуфабрикатов выросла.

В профильной Ассоциации сообщают, что в августе ценовая динамика разных видов мяса "синхронизировалась" против средней цены в июле:

свинина подорожала на 3,2%;

курятина — на 2,5%;

говядина — на 2,8%.

Темпы прироста цен на свинину в августе против предыдущего месяца лидируют, однако она несколько дешевле, чем было в 2023 году.

В конце лета и в декабре килограмм свинины продавали за 206,1 грн/кг и 202,7 грн/кг соответственно. В то время как в прошлом месяце средняя розничная стоимость составила 199,6 грн/кг.

Цены на свинину. Источник: Ассоциация "Свиноводы Украины"

Однако не все виды мяса дешевле. Так, премиальные свиные полуфабрикаты и те, спрос на которые сезонно выше, не "шли в ногу" с этим трендом.

В частности, в 2024-м стейк, вырезка и ошеек дороже, также более высокий августовский прирост цен на популярное мясо шеи и бедра.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве аграрной политики и продовольствия сообщили, что в этом году не следует ожидать снижения цен на овощи. Высокие цены будут сохраняться из-за дополнительных затрат на хранение.

Также по прогнозу следует готовиться к новым расценкам на молочные продукты в Украине, тогда как цены на свинину, мясо птицы и яйца изменятся не слишком.