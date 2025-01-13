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В Україні стартували виплати від УВКБ ООН — які суми

13 січня 2025 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати від УВКБ ООН — де приймають заявки на допомогу у 10,8 тис. грн
Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН) з 13 січня поновило надання багатоцільової грошової допомоги вразливим категоріям громадянам, які потрапили в складні обставини через агресію РФ. Йдеться про суму у 10,8 тис. гривень, яку можна оформити в низці регіонів України.

Про це свідчить інформація УВКБ ООН у Telegram-каналах, що представлені в українських регіонах.

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Правила фіндопомоги від УВКБ ООН

За правилами програми, сума допомоги для всіх буде однакова — 3,6 тис. гривень протягом трьох місяців (10,8 тис. гривень на одну особу з родини).

Кошти нададуть таким категоріям населення:

  • внутрішнім переселенцям;
  • особам, які після переміщення повернулися на свої колишні адреси проживання, зокрема з-за кордону.

Зареєструватися на фіндопомогу зможуть тільки ті громадяни, які ще не отримували гроші від міжнародних організацій, а сукупний дохід не більший за 5,4 тис. грн на кожного члена родини.

Необхідно відповідати хоча б одному із критеріїв уразливості:

  • сім'ю очолюють самотні батько чи мати (є неповнолітні діти);
  • у родині піклуються про літніх членів родини, яким більше 55 років;
  • домогосподарство очолюють самотні літні люди, старші за 55 років чи ті, хто виховує неповнолітніх дітей;
  • у родині є особи, які вимагають догляду (інвалідність/важкі хронічні захворювання).

Де приймають заявки на виплати

Стаціонарні та мобільні пункти збору даних на допомогу від УВКБ ООН запрацюють у низці регіонів.

Зокрема, громадяни зможуть зареєструватися у Дніпрі, Запоріжжі, Києві, Кропивницькому, Миколаєві, Одесі, Сумах, Харкові, Вінниці, Львові, Тернополі, Полтаві, Чернігові.

Зазначається, що в пунктах збору даних мають прибути всі члени родини, де повинні надати такі документи:

  • паспорт громадянина/свідоцтво про народження дітей (за наявності);
  • ідентифікаційний код;
  • номер IBAN (для нарахування грошей на картку);
  • документи, де підтверджується належність до однієї з категорій вразливості;
  • контактний номер телефону.

Працює гаряча лінія для уточнення запитань: 0 800 307 711 (пн — пт з 09:00 до 18:00).

 

допомога ООН
Повідомлення про виплати. Джерело: УВКБ ООН

Раніше ми писали, що громадяни скаржаться на неможливість подати заявку через застосунок "Дія", щоб отримати виплати на дітей. У Мінцифри дали пояснення проблем.

Також повідомлялося, що громадянам не надходять кошти в 1 тис. грн за новою програмою "Зимова єПідтримка". Є кілька причин проблем, однак обіцяні виплати надійдуть з певною затримкою.

виплати ООН фінансова допомога матеріальна допомога грошова допомога

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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