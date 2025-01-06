Виплати у січні — де реєструють на допомогу в 10,8 тис. грн

Українські гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні благодійний фонд "Карітас Кривий Ріг" продовжує збирати заявки від певних категорій громадян на отримання грошової допомоги. Максимально виплачують за три місяці по 10,8 тис. гривень на одну особу з родини.

Про це йдеться на сторінці фонду у соцмережі Facebook.

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Кошти можна отримати в рамках проєкту "Реагування на критичне становище ВПО та постраждалого місцевого населення: посилення громад у східних та західних областях України". Його реалізують за підтримки Caritas Deutschland (Карітасу Німеччини) та Auswärtiges Amt (МЗС Німеччини) від БФ "Карітас Кривий Рiг".

Грошову допомогу надають:

жителям, які постраждали фізично від обстрілів;

мешканцям, у яких постраждало житло від агресії РФ.

"Продовжуємо реєстрацію на допомогу найбільш вразливим домогосподарствам — місцевим мешканцям, в яких постраждало житло чи які постраждали фізично від обстрілів після 08.07.2024 року у Нікопольському та Криворізькому районах", — йдеться в оголошенні.

Передумови, від яких залежить відбір:

люди мають інвалідність;

самотні особи похилого віку від 60 років (у домогосподарстві лише одна чи дві особи, у яких відсутня підтримка рідних працездатного віку);

багатодітні родини з трьома і більше неповнолітніми дітьми;

самотні матір чи батько (опікун), які виховують неповнолітніх дітей;

вагітна жінка/годуюча матір з дітьми до трьох років;

особа з важкими хворобами.

"На допомогу відбираються люди, які відповідають критеріям з найбільшою набраною кількістю балів, а також не отримують допомогу в інших організаціях", — повідомляють благодійники.

Розмір грошової допомоги та як отримати

Як зазначається, громадяни, які підпадають під вищеописані критерії, зможуть отримати одноразову грошову благодійну допомогу (грант) від БФ "Карітас Кривий Рiг" в сумі 10,8 тис. гривень на одну особу шляхом перерахування на IBAN рахунок.

У рамках правил, передбачена максимальна кількість допомоги на одну родину — чотири гранти.

Уточнити інформацію для подачі заявок можна, заповнивши форму за посиланням, після чого фахівці самі вийдуть на зв'язок.

Також можна звернутися за номером гарячої лінії 0800336734 (пн-пт з 9:30 до 16:00).

Оголошення. Джерело: БФ "Карітас"

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