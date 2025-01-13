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В Украине стартовали выплаты от УВКБ ООН — какие суммы

13 января 2025 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты от УВКБ ООН – где принимают заявки на помощь в 10,8 тыс. грн
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) с 13 января возобновило предоставление многоцелевой денежной помощи уязвимым категориям граждан, попавших в сложные обстоятельства из-за агрессии РФ. Речь идет о сумме в 10,8 тыс. гривен, которую можно оформить в ряде регионов Украины.

Об этом свидетельствует информация УВКБ ООН в Telegram-каналах, представленных в украинских регионах.

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По правилам программы, сумма помощи для всех будет одинаковая — 3,6 тыс. гривен в течение трех месяцев (10,8 тыс. гривен на одного человека из семьи).

Средства предоставят таким категориям населения:

  • внутренним переселенцам;
  • лицам, которые после перемещения вернулись на свои прежние адреса проживания, в частности из-за рубежа.

Зарегистрироваться на финпомощь смогут только те граждане, которые еще не получали деньги от международных организаций, а совокупный доход не больше 5,4 тыс. грн на каждого члена семьи.

Необходимо соответствовать хотя бы одному из критериев уязвимости:

  • семью возглавляют одинокие отец или мать (есть несовершеннолетние дети);
  • в семье заботятся о пожилых членах семьи, которым больше 55 лет;
  • домохозяйство возглавляют одинокие пожилые люди старше 55 лет (кто воспитывает несовершеннолетних детей);
  • в семье есть лица, которые требуют ухода (инвалидность/тяжелые хронические заболевания).

Где принимают заявки на выплаты

Стационарные и мобильные пункты сбора данных на помощь от УВКБ ООН заработают в ряде регионов.

В частности, граждане смогут зарегистрироваться в Днепре, Запорожье, Киеве, Кропивницком, Николаеве, Одессе, Сумах, Харькове, Виннице, Львове, Тернополе, Полтаве, Чернигове.

Отмечается, что в пункты сбора данных должны прибыть все члены семьи, где должны предоставить следующие документы:

  • паспорт гражданина/свидетельство о рождении детей (при наличии);
  • идентификационный код;
  • номер IBAN (для начисления денег на карту);
  • документы, где подтверждается принадлежность к одной из категорий уязвимости;
  • контактный номер телефона.

Работает горячая линия для уточнения вопросов: 0 800 307 711 (пн — пт с 09:00 до 18:00).

 

помощь ООН
Уведомление о выплатах. Источник: УВКБ ООН

Ранее мы писали, что граждане жалуются на невозможность подать заявку через приложение "Дія", чтобы получить выплаты на детей. В Минцифры дали объяснение проблем.

Также сообщалось, что гражданам не приходят средства в 1 тыс. грн по новой программе "Зимова єПідтримка". Есть несколько причин проблем, однако обещанные выплаты придут с определенной задержкой.

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