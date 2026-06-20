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Головна Фінанси В Україні штрафують за паспорти: чому і про які суми йдеться

В Україні штрафують за паспорти: чому і про які суми йдеться

Ua ru
Дата публікації: 20 червня 2026 11:00
Штраф за прострочений паспорт: які суми у липні 2026 року
Поліція перевіряє документи, паспорт. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Попри те, що в Україні для паспорта-книжечки не встановлювали термінів дії, документ може підлягати заміні. Йдеться про виняткові випадки. Ба більше — громадян можуть штрафувати, якщо вони порушать одне важливо правило. 

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, що про це відомо.

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За які паспорти штрафують українці

Якщо вчасно не вклеїти фото у паспорт старого зразка або не замінити такий паспорт на ID-картку, то такий документ стане недійсним, пояснювали у Державній міграційній службі.

А стаття 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає штрафні санкції для українців, які використовують недійсний документ: 

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  • якщо порушення вчинене вперше — людина отримує попередження;
  • якщо впродовж року з боку громадянина зафіксують ще одне аналогічне порушення — штраф від 17 до 51 гривень.

Коли паспорт-книжечка підлягає заміні

Паспорт замінять у трьох виняткових випадках:

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  • якщо власник не вклеїть нову фотографію через місяць після того, як йому виповниться 25 або 45 років;
  • якщо паспорт був втрачений, документ вкрали, власник змінив прізвище або зіпсував паспорт;
  • власник особисто хоче змінити документ. 

Однак обмінювати паспорт-книжечку на ID-картку примусово українців не будуть. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, що доступ до ID-картки можна втратити, якшо 10 разів неправильно вказати ПАК-коди. Однак документ заишатиметься дійсним. Обміняти ID-картку можна, якщо вона стане повністю непридатною. 

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Також Новини.LIVE пояснювали, як змінилися ціни за оформлення ID-картки у 2026 році. Якщо власник хоче терміново отримати документ, то йому доведеться 988 гривень. Виготовлення документа у звичайні строки обійдеться у 618 гривень.

штрафи паспорти ID-картки
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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