Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Оформлення паспортів в Україні здорожчає — вартість у 2026 році

Оформлення паспортів в Україні здорожчає — вартість у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 17:35
Вартість оформлення паспортів в Україні зросте — скільки доведеться платити з 1 січня 2026 року
Паспорт в руках. Фото: Новини.LIVE

З 1 січня 2026 року ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" підвищить ціни на бланки окремих біометричних документів. У зв’язку з цим зросте вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні.

Про це повідомила пресслужба Державної міграційної служби України.

Реклама
Читайте також:

Скільки коштуватиме паспорт у формі ID-картки

Вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки становитиме:

  • 618 грн — виготовлення у звичайні терміни (до 20 робочих днів);
  • 988 грн — термінове виготовлення (до 7 робочих днів).

Перше оформлення паспорта у формі ID-картки, як і раніше, буде безплатним. 

У скільки обійдеться закордонний паспорт

За оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон з 1 січня доведеться заплатити:

  • 1 147 грн — виготовлення у термін до 20 робочих днів;
  • 1 787 грн — термінове виготовлення до 7 робочих днів.

Вартість оформлення посвідки на проживання

Іноземцям та особам без громадянства, які мають законні підстави перебувати в Україні понад 90 днів і планують проживати довше, треба буде заплатити:

  • 1 140 грн — за оформлення посвідки на тимчасове проживання;
  • 1 235 грн — за посвідку на постійне проживання.

В Державній міграційній службі уточнили, що громадяни, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2025 року, отримають документи за старою ціною.

Ті ж особи, які оплатили адмінпослуги до 31.12.2025, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв.

Раніше ми розповідали, скільки коштує німецький паспорт і які переваги дає іноземцям.

Також дізнавайтеся, до яких ще змін варто готуватися українцям у 2026 році.

тарифи паспорти ціни закордонний паспорт України паспорт
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації