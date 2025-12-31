Вартість оформлення паспортів в Україні зросте — скільки доведеться платити з 1 січня 2026 року

Паспорт в руках. Фото: Новини.LIVE

З 1 січня 2026 року ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" підвищить ціни на бланки окремих біометричних документів. У зв’язку з цим зросте вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні.

Про це повідомила пресслужба Державної міграційної служби України.

Скільки коштуватиме паспорт у формі ID-картки

Вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки становитиме:

618 грн — виготовлення у звичайні терміни (до 20 робочих днів);

988 грн — термінове виготовлення (до 7 робочих днів).

Перше оформлення паспорта у формі ID-картки, як і раніше, буде безплатним.

У скільки обійдеться закордонний паспорт

За оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон з 1 січня доведеться заплатити:

1 147 грн — виготовлення у термін до 20 робочих днів;

1 787 грн — термінове виготовлення до 7 робочих днів.

Вартість оформлення посвідки на проживання

Іноземцям та особам без громадянства, які мають законні підстави перебувати в Україні понад 90 днів і планують проживати довше, треба буде заплатити:

1 140 грн — за оформлення посвідки на тимчасове проживання;

1 235 грн — за посвідку на постійне проживання.

В Державній міграційній службі уточнили, що громадяни, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2025 року, отримають документи за старою ціною.

Ті ж особи, які оплатили адмінпослуги до 31.12.2025, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв.

