В Україні хочуть карати за публічну образу поліцейських: які штрафи розглядають

Працівник поліції, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Образа поліцейського може коштувати українцям грошей. У Верховній Раді вже тривалий час розглядають законопроєкт, який передбачає штрафи та громадські роботи за публічне приниження правоохоронців.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

Народні депутати ніяк не дійдуть згоди, як само треба карати за образи поліцейських, прикордонників, військових і навіть членів громадських формувань, які працюють на охороні порядку. Одні виступають за додатковий захист силовиків, тоді як інші попереджають про ризики для свободи слова.

З чого все почалося

Законопроєкт №5050 з’явився у парламенті ще у 2021 році. Документ пропонував карати за образливі слова чи дії, які принижують честь і гідність правоохоронців під час служби.

Порушників хотіли карати так само, як за непокору правоохоронцям:

Читайте також:

штраф від 136 до 255 гривень;

громадські роботи;

виправні роботи;

адміністративний арешт до 15 діб.

Втім, ця ініціатива не отримала підтримки парламентського комітету і розгляд поставили на паузу.

Натомість зосередились на альтернативному законопроєкті №5050-1. Його автори пропонують не лише карати за образу правоохоронців, а й загалом підняти штрафи за інші правопорушення, оскільки нинішні стягнення не переглядались роками і вже мало кого лякають.

Які штрафи хочуть запровадити

Згідно з документом, за публічну образу поліцейського, військового чи прикордонника можуть карати:

штрафом від 340 до 680 гривень;

або громадськими роботами від 20 до 30 годин.

За злісну непокору правоохоронцям пропонують штраф до 1700 гривень.

За повторну або групову непокору — штраф до 5100 гривень або арешт до 15 діб.

Що кажуть експерти

Найбільше запитань викликало саме поняття "публічна образа". Юристи Верховної Ради наголошують, що насправді буде дуже важко розмежувати, де людина критикує поліцейського як посадовця, а де вже починається образа.

Також експерти бояться, що нові правила лише заплутають закони та створять проблеми на практиці.

На сьогодні штрафи поки не діють. Парламент пітримав законопроєкт у першому читанні, але остаточно так і не ухвалив. Зараз документ формально готується до другого читання.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що лікарям в Україні загрожують штрафи та інші покарання за розголошення інформації про пацієнтів. Йдеться про лікарську таємницю — дані про діагнози, результати обстежень, лікування та сам факт звернення людини по медичну допомогу.

Також Новини.LIVE писали, що військові стикаються з проблемами під час подання рапортів — їх можуть не реєструвати, затягувати розгляд або залишати без відповіді. Тепер у Верховній Раді пропонують карати командирів за такі порушення. Йдеться про штрафи та навіть арешт на гауптвахті.

