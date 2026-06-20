Штраф за просроченный паспорт: какие суммы в июле 2026 года

Полиция проверяет документы, паспорт. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Несмотря на то, что в Украине для паспорта-книжечки не устанавливались сроки действия, документ может подлежать замене. Речь идет об исключительных случаях. Более того — граждан могут оштрафовать, если они нарушат одно важное правило.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, что об этом известно.

За какие паспорта штрафуют украинцев

Если вовремя не вклеить фотографию в паспорт старого образца или не заменить такой паспорт на ID-карту, то такой документ станет недействительным, объясняли в Государственной миграционной службе.

А статья 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает штрафные санкции для украинцев, использующих недействительный документ:

если нарушение совершено впервые — человек получает предупреждение;

если в течение года со стороны гражданина зафиксируют ещё одно аналогичное нарушение — штраф от 17 до 51 гривен.

Когда паспорт-книжечка подлежит замене

Паспорт заменяют в трех исключительных случаях:

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если владелец не вклеит новую фотографию через месяц после того, как ему исполнится 25 или 45 лет;

если паспорт был утерян, документ украли, владелец сменил фамилию или испортил паспорт;

владелец лично хочет заменить документ.

Однако принудительно обменивать паспорт-книжечку на ID-карту украинцев не будут.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что доступ к ID-карте можно потерять, если 10 раз неправильно ввести ПАК-коды. Однако документ останется действительным. Обменять ID-карту можно, если она станет полностью непригодной для использования.

Также Новини.LIVE объясняли, как изменились цены на оформление ID-карты в 2026 году. Если владелец хочет срочно получить документ, ему придется заплатить 988 гривен. Изготовление документа в обычные сроки обойдется в 618 гривен.