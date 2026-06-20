Штраф за просроченный паспорт: какие суммы в июле 2026 года

В Украине штрафуют за паспорта: почему и о каких суммах идет речь
Несмотря на то, что в Украине для паспорта-книжечки не устанавливались сроки действия, документ может подлежать замене. Речь идет об исключительных случаях. Более того — граждан могут оштрафовать, если они нарушат одно важное правило.
Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, что об этом известно.
За какие паспорта штрафуют украинцев
Если вовремя не вклеить фотографию в паспорт старого образца или не заменить такой паспорт на ID-карту, то такой документ станет недействительным, объясняли в Государственной миграционной службе.
А статья 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает штрафные санкции для украинцев, использующих недействительный документ:
- если нарушение совершено впервые — человек получает предупреждение;
- если в течение года со стороны гражданина зафиксируют ещё одно аналогичное нарушение — штраф от 17 до 51 гривен.
Когда паспорт-книжечка подлежит замене
Паспорт заменяют в трех исключительных случаях:
- если владелец не вклеит новую фотографию через месяц после того, как ему исполнится 25 или 45 лет;
- если паспорт был утерян, документ украли, владелец сменил фамилию или испортил паспорт;
- владелец лично хочет заменить документ.
Однако принудительно обменивать паспорт-книжечку на ID-карту украинцев не будут.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что доступ к ID-карте можно потерять, если 10 раз неправильно ввести ПАК-коды. Однако документ останется действительным. Обменять ID-карту можно, если она станет полностью непригодной для использования.
Также Новини.LIVE объясняли, как изменились цены на оформление ID-карты в 2026 году. Если владелец хочет срочно получить документ, ему придется заплатить 988 гривен. Изготовление документа в обычные сроки обойдется в 618 гривен.