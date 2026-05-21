Головна Фінанси Українцям можуть заблокувати ID-паспорт: з якої причини це станеться

Дата публікації: 21 травня 2026 17:35
ID-картки деяким українцям можуть обмежити: про яку умову варто памʼятати
ID-картка, людина з ручкою в руках підписує документ. Фото: УНІАН, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Паспорти громадянина України нового зразка — ID-картки, мають імплантовані чіпи з персональними та біометричними даними власника документа. Коли людині видають ID-картку, то просять придумати PIN та PUK-коди. Ці паролі краще добре запам'ятати.

У  Державній міграційній службі (ДМС) розповіли детальніше про призначення PIN та PUK-кодів та про те, як вони працюють, передає Новини.LIVE

Для чого порібні ПІН-коди для ID-картки

ID-картку громадянину надають з безконактним електронним носієм — чіпом. Щоб отримати доступ до інформації, яку зберігає чіп, треба ввести ПІН-1 та ПІН-2 — комбінацію цифр, яку майбутній власник ID-картки придумує сам під час оформлення документа. Ці коди важливі, оскільки:

  • ПІН-1 потрібен для ідентифікації та доступу до даних на чіпі;
  • ПІН-2 — для електронного підпису.

Якщо знати ці коди, то власник ID-картки може не просити про перевидачу документа, якщо, наприклад, змінить місце проживання або прізвище.

Що таке ПАК-коди на ID-картці

Натомість ПАК-1 та ПАК-2, як пояснили у відомстві, знадобляться тоді, коли власник ID-картки кілька разів вкаже неправильні ПІН-коди. Тобто ПАК-1 та ПАК-2 потрібні для розблокування документа.

Коли ID-картка блокується і що тоді робити

Повністю ID-картка блокується, якщо 10 разів неправильно вказати ПАК-коди. Та навіть після блокування документ вважатиметься дійсним, просто власник втратить можливість змінювати інформацію на чипі або переглядати її.

При цьому громадянин може звернутися до будь-якого підрозділу ДМС та подати заяву на обмін паспорта, якщо документ став непридатним для подальшого використання. ID-картка особам до 18 років видається строком на 4 роки, а з досягненням повноліття — на 10 років.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що оформити ID-картку у 2026 році стане дорожче. Так, якщо документ потрібен терміново, тоді це коштуватиме 988 гривень. Натомість виготовлення у звичайні терміни обійдеться у 618 гривень. 

Також Новини.LIVE писали, що українців штрафують за неоновлені фотографії у паспортах. Вклеювати нові фотокаркти потрібно у 25 та 45 років. Якщо цього не зробити, то доведеться сплатити штраф у розмірі 51 гривень.

Міграційна служба паспорти ID-картки
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
