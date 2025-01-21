Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах arrow

В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

21 января 2025 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 21 января 2025 года
Слиток золота в руке. Фото: bloomberg.com
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Золото на протяжении тысячелетий привлекает внимание людей во всем мире. Его неповторимый цвет стал олицетворением красоты, величия, богатства, роскоши и удачи. К тому же золото славится своей уникальной долговечностью и редкостью, что лишь подчеркивает его исключительную ценность.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине по состоянию на 21 января.

Читайте также:

Интересные факты о золоте

Золото имеет твердость 2,5 по шкале Мооса. Такое значение делает его уязвимым к царапинам от большинства других металлов. Из-за своей мягкости оно не используется как строительный материал. Основное применение золота — это изготовление ювелирных изделий, где важными характеристиками являются его эстетические качества и долговечность, а не прочность.

Ежегодно в мире производится около 1,8 миллиарда тонн стали, что в среднем составляет 5,5 миллиона тонн в день или 1,5 миллиона тонн в час. Общее количество золота, добытого за историю человечества — около 190 тысяч тонн.

В 19 веке произошло несколько крупных золотых лихорадок, таких как Калифорнийская и Клондайкская. Тысячи людей, которые стремились к быстрой прибыли и богатству, направлялись на золотые прииски в этих районах.

Сегодня золото продолжает оставаться популярным активом для инвестиций. Инвесторы используют его для диверсификации портфелей, защиты от инфляции и сохранения стоимости в условиях экономической нестабильности.

Благодаря своей электропроводности золото также используется в электронике и производстве электронных компонентов. Кроме того, оно химически инертно — не взаимодействует с большинством веществ, не окисляется на воздухе, не корродирует и сохраняет свой блеск с течением времени.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка Украины:

  • Банковский металл (доведенный до наивысших проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 635,32 грн/грамм.
  • Банковский металл, который требует доведения его признанными производителями до стандартов качества: 3 624,41 грн/грамм.
  • Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов: 3 598,97 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в ломе от Национального банка Украины:

  • 333 проба: 1 198,46 грн/г рам.
  • 375 проба: 1 349,61 грн/грамм.
  • 500 проба: 1 799,49 грн/грамм.
  • 583 проба: 2 098,20 грн/грамм.
  • 585 проба: 2 105,40 грн/грамм.
  • 750 проба: 2 699,23 грн/грамм.
  • 900 проба: 3 239,07 грн/грамм.
  • 916 проба: 3 296,66 грн/грамм.
  • 958 проба: 3 447,81 грн/грамм.
  • 999 проба: 3 595,37 грн/грамм.
  • 999,9 проба: 3 598,61 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

  • 375 проба: 1 434,50 грн/грамм.
  • 500 проба: 1 950,00 грн/грамм.
  • 583 проба: 2 370,20 грн/грамм.
  • 585 проба: 2 375,00 грн/грамм.
  • 750 проба: 2 985,40 грн/грамм.
  •  
  • 900 проба: 3 629,25 грн/грамм.
  • 916 проба: 3 685,25 грн/грамм.
  • 958 проба: 3 971,33 грн/грамм.
  • 999 проба: 3 977,80 грн/грамм.

Что еще стоит знать украинцам

В пункты приема металлолома можно сдавать также черные металлы. Их стоимость значительно ниже, но их можно сдавать в большом количестве, что в итоге может принести неплохой доход.

Зарабатывать можно также на цветных металлах. Их стоимость достаточно высокая, что позволяет получать значительную прибыль. Например, мы узнали цена за 1 кг алюминия в Украине почти постоянно растет.

деньги цены в Украине драгоценные металлы золото металл

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:12 Историческое падение метеорита — впервые зафиксирован звук удара

09:03 В ISW оценили готовность Путина к переговорам с Трампом

08:59 Путин рушит Россию, не подписывая соглашение с Украиной, — Трамп

08:50 В Киеве в этом году отремонтируют ряд путепроводов

08:45 Игнорирование платежек по доставке газа — что ждет украинцев

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

08:40 Трамп назвал сумму, которую США потратили на помощь Украине

08:25 Украинцы могут продать монеты — какие штаммы принесут доход

08:24 Трамп прокомментировал обещание завершить войну за 24 часа

08:20 Очереди на границе Украины — какая ситуация сегодня утром

08:18 Трамп подал кандидатуры министров и госсекретаря в Сенат

09:12 Историческое падение метеорита — впервые зафиксирован звук удара

09:03 В ISW оценили готовность Путина к переговорам с Трампом

08:59 Путин рушит Россию, не подписывая соглашение с Украиной, — Трамп

08:50 В Киеве в этом году отремонтируют ряд путепроводов

08:45 Игнорирование платежек по доставке газа — что ждет украинцев

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

08:40 Трамп назвал сумму, которую США потратили на помощь Украине

08:25 Украинцы могут продать монеты — какие штаммы принесут доход

08:24 Трамп прокомментировал обещание завершить войну за 24 часа

08:20 Очереди на границе Украины — какая ситуация сегодня утром

08:18 Трамп подал кандидатуры министров и госсекретаря в Сенат

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

20 января 2025

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

06:11 Европа готовится к войне — сравнение армий Украины, ЕС и России

18 января 2025

06:40 В январе обновились цены на медь — сколько можно заработать

Эксклюзив

06:33 В Украине хотят забронировать адвокатов — при каких условиях

Text

08:00 Заявления Трампа на инаугурации о политике — эфир Ранок.LIVE

20 января 2025
Text

21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

Text
Эксклюзив

18:37 Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

Text

17:50 Инаугурация Дональда Трампа в Вашингтоне, — эфир Вечір.LIVE

Text

17:31 В Давосе стартует экономический форум — какие будут темы

Text

13:00 У Трампа назвали три пункта для завершения войны — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:33 Это позор — офицер ВСУ возмутился из-за "бумажной" армии

Text

11:39 Дикий объяснил, почему Украина не получит новых установок Patriot

Text

08:00 Инаугурация Трампа уже сегодня — эфир Ранок.LIVE

19 января 2025
Text

19:33 Командир РДК ответил, кого не берут в подразделение

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

9 января 2025

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка