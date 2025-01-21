Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 21 января 2025 года

Слиток золота в руке. Фото: bloomberg.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Золото на протяжении тысячелетий привлекает внимание людей во всем мире. Его неповторимый цвет стал олицетворением красоты, величия, богатства, роскоши и удачи. К тому же золото славится своей уникальной долговечностью и редкостью, что лишь подчеркивает его исключительную ценность.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине по состоянию на 21 января.

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Интересные факты о золоте

Золото имеет твердость 2,5 по шкале Мооса. Такое значение делает его уязвимым к царапинам от большинства других металлов. Из-за своей мягкости оно не используется как строительный материал. Основное применение золота — это изготовление ювелирных изделий, где важными характеристиками являются его эстетические качества и долговечность, а не прочность.

Ежегодно в мире производится около 1,8 миллиарда тонн стали, что в среднем составляет 5,5 миллиона тонн в день или 1,5 миллиона тонн в час. Общее количество золота, добытого за историю человечества — около 190 тысяч тонн.

В 19 веке произошло несколько крупных золотых лихорадок, таких как Калифорнийская и Клондайкская. Тысячи людей, которые стремились к быстрой прибыли и богатству, направлялись на золотые прииски в этих районах.

Сегодня золото продолжает оставаться популярным активом для инвестиций. Инвесторы используют его для диверсификации портфелей, защиты от инфляции и сохранения стоимости в условиях экономической нестабильности.

Благодаря своей электропроводности золото также используется в электронике и производстве электронных компонентов. Кроме того, оно химически инертно — не взаимодействует с большинством веществ, не окисляется на воздухе, не корродирует и сохраняет свой блеск с течением времени.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка Украины:

Банковский металл (доведенный до наивысших проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 635,32 грн/грамм.

Банковский металл, который требует доведения его признанными производителями до стандартов качества: 3 624,41 грн/грамм.

Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов: 3 598,97 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в ломе от Национального банка Украины:

333 проба: 1 198,46 грн/г рам.

375 проба: 1 349,61 грн/грамм.

500 проба: 1 799,49 грн/грамм.

583 проба: 2 098,20 грн/грамм.

585 проба: 2 105,40 грн/грамм.

750 проба: 2 699,23 грн/грамм.

900 проба: 3 239,07 грн/грамм.

916 проба: 3 296,66 грн/грамм.

958 проба: 3 447,81 грн/грамм.

999 проба: 3 595,37 грн/грамм.

999,9 проба: 3 598,61 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

375 проба: 1 434,50 грн/грамм.

500 проба: 1 950,00 грн/грамм.

583 проба: 2 370,20 грн/грамм.

585 проба: 2 375,00 грн/грамм.

750 проба: 2 985,40 грн/грамм.



900 проба: 3 629,25 грн/грамм.

916 проба: 3 685,25 грн/грамм.

958 проба: 3 971,33 грн/грамм.

999 проба: 3 977,80 грн/грамм.

Что еще стоит знать украинцам

В пункты приема металлолома можно сдавать также черные металлы. Их стоимость значительно ниже, но их можно сдавать в большом количестве, что в итоге может принести неплохой доход.

Зарабатывать можно также на цветных металлах. Их стоимость достаточно высокая, что позволяет получать значительную прибыль. Например, мы узнали цена за 1 кг алюминия в Украине почти постоянно растет.