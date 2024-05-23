Ціни на черешню — продавці пропонують космічну вартість у 2024 році

Покупці у фруктовому відділі супермаркету. Фото. Unsplush

В Україні сезон черешні цього року на тлі сприятливих погодних умов стартував на три тижні раніше. Водночас ціни у магазинах помірні, а на ринках — дуже високі.

Про цінову політику у 2024 році повідомляє ТСН.

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Зокрема, журналісти дослідили цінові пропозиції на основних ринках столиці України станом на кінець травня. Виявилося, що подекуди продавці просять з охочих поласувати ягодами більш ніж одну тисячу гривень за кілограм. Переважно йдеться про імпортну продукцію.

Так, на Володимирському ринку в асортименті черешня по 600, 1 тис. та 1,2 тис. гривень за кілограм.

На традиційно найдорожчому столичному ринку — Бессарабському, українську черешню можна придбати за 500 гривень, а от за ягоду, привезену з Греції, 1,2 тис. гривень.

Більш помірні ціни, де торгують переважно вітчизняною черешнею, на Лук'янівському ринку. Там кілограм черешні нового сезону коштує від 300 до 500 гривень.

На Троєщинському ринку Троєщина найбільш доступна черешня. За неї просять від 250 до 700 гривень.

Проте найвигідніше можна придбати цю ягоду на столичних ярмарках, які влаштовують у різних куточках міста щотижня. Там черешню можна купити за 200 гривень за кілограм.

Вартість черешні у супермаркетах

Черешня представлена не в усіх супермаркетах. Зокрема, у мережі магазинів "Сільпо", за 100 грам доведеться віддати мінімум 15,90 грн, а максимум — 32,90 грн.

Джерело: сайт Сільпо

У супермаркеті "Варус" літня ягода коштує 139 грн за кілограм.

Джерело: сайт Варус

Що ще варто знати

Нагадаємо, в українських магазинах наприкінці травня 2024 року різко зросла вартість свинини та сала. Частина видів м'яса подорожчала одразу майже на 40 грн/кг.

Також повідомлялося, що в НБУ прогнозують пришвидшення темпів зростання споживчих цін. Очікується помірне збільшення цін уже найближчими місяцями.