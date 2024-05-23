Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow В Україні сезонні ягоди продають за "космічними" цінами arrow

В Україні сезонні ягоди продають за "космічними" цінами

23 травня 2024 13:16
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Ціни на черешню — продавці пропонують космічну вартість у 2024 році
Покупці у фруктовому відділі супермаркету. Фото. Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні сезон черешні цього року на тлі сприятливих погодних умов стартував на три тижні раніше. Водночас ціни у магазинах помірні, а на ринках — дуже високі.

Про цінову політику у 2024 році повідомляє ТСН.

Читайте також:

"Космічні" ціни на черешню на ринках

Зокрема, журналісти дослідили цінові пропозиції на основних ринках столиці України станом на кінець травня. Виявилося, що подекуди продавці просять з охочих поласувати ягодами більш ніж одну тисячу гривень за кілограм. Переважно йдеться про імпортну продукцію.

Так, на Володимирському ринку в асортименті черешня  по 600, 1 тис. та 1,2 тис. гривень за кілограм.

На традиційно найдорожчому столичному ринку — Бессарабському, українську черешню можна придбати за 500 гривень, а от за ягоду, привезену з Греції, 1,2 тис. гривень.

Більш помірні ціни, де торгують переважно вітчизняною черешнею, на Лук'янівському ринку. Там кілограм черешні нового сезону коштує від 300 до 500 гривень.

На Троєщинському ринку Троєщина найбільш доступна черешня. За неї просять від 250 до 700 гривень.

Проте найвигідніше можна придбати цю ягоду на столичних ярмарках, які влаштовують у різних куточках міста щотижня. Там черешню можна купити за 200 гривень за кілограм.

Вартість черешні у супермаркетах

Черешня представлена не в усіх супермаркетах. Зокрема, у мережі магазинів "Сільпо", за 100 грам доведеться віддати мінімум 15,90 грн, а максимум — 32,90 грн.

 

ціни на черешню
Джерело: сайт Сільпо

 

У супермаркеті "Варус" літня ягода коштує 139 грн за кілограм.

 

ціни на черешню
Джерело: сайт Варус

Що ще варто знати

Нагадаємо, в українських магазинах наприкінці травня 2024 року різко зросла вартість свинини та сала. Частина видів м'яса подорожчала одразу майже на 40 грн/кг.

Також повідомлялося, що в НБУ прогнозують пришвидшення темпів зростання споживчих цін. Очікується помірне збільшення цін уже найближчими місяцями.

продукти
ринок
магазини
ягоди
ціни
черешня

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

9 травня 2024

22:10 Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ