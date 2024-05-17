Ціни в Україні — низка продуктів невдовзі подорожчає

Розрахунок на касі. Фото: Shutterstock

У Національному банку України (НБУ) прогнозують пришвидшення темпів зростання споживчих цін. Очікується помірне збільшення цін уже найближчими місяцями.

Про це йдеться на сайті НБУ.

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Прогноз інфляції у 2024 році

За інформацією Державної служби статистики, у квітні поточного року розмір річної споживчої інфляції залишався на рівні 3,2%, як і у минулому місяці. Водночас, у місячному вимірі ціни змінились у бік підвищення на 0,2%.

Як зазначив Нацбанк, фактичне підвищення цін було нижче, ніж розраховували за попереднім прогнозом. Він пояснив це ефектом гарного врожаю та переорієнтацією виробників на внутрішній ринок.

"Це пов'язано як з ефектами теплої цьогорічної погоди й меншим тиском на витрати бізнесу через здешевлення сировини під впливом значних минулорічних врожаїв, так і з переорієнтацією виробників на внутрішній ринок через блокаду західних кордонів", — наголосив регулятор.

У НБУ очікують що надалі зовнішній ціновий тиск має знизитися. Водночас, заходи монетарної політики дозволять утримати інфляцію під контролем. Йдеться про стабілізацію українського валютного ринку та захист заощаджень громадян від інфляційного знецінення.

При цьому базова інфляція, на яку в основному впливає монетарна політика, минулого місяця підвищилась до 4,4% у річному обрахунку. Це відповідає попереднім прогнозам.

З одного боку, падіння цін на сире продовольство та поліпшення інфляційних очікувань допомогло стримати фундаментальний інфляційний тиск, а з іншого — підвищення витрат бізнесу на заробітні плати та подорожчання імпорту через блокаду кордону на заході підштовхнуло вгору споживчі ціни.

Що може подорожчати до кінця року

В НБУ очікують, що може змінитися вартість електроенергії. Експерти прогнозують, що тариф може збільшитися приблизно в 1,5-2 рази. З 1 червня минулого року тариф на електрику становить до 2,64 грн/кВт-год. З огляду на це, можуть підвищитися ціни на продукти, виробництво яких залежить від електроенергії.

Також можуть зрости ціни на пальне. За інфляційним звітом Нацбанку, вартість може зрости на близько 13%. Проте до кінця весни ціни не зміняться суттєво.

Також можуть підскочити ціни на медикаменти, медичні товари та обладнання. Темпи підвищення можуть зрости швидше.

Прогнозується подорожчання фруктів, адже весняні нічні заморозки спричинили збитки садовим культурам. Йдеться про втрату врожаю яблук, черешень, абрикос, вишень, винограду.

Окрім того, зміняться ціни на молоко через збільшення обсягів експорту молокопродуктів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на українському ринку суттєво подорожчала полуниця станом на середину травня 2024 року. Садівники продають кілограм ягоди на майже 40% дорожче проти попереднього тижня.

Також ми писали, що в Україні розпочався майже на три тижні раніше сезон черешні завдяки сприятливим погодним умовам. Ціни на ягоду цього року на 16% дешевше, ніж на старті продажів 2023 року.