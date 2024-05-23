Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В Украине сезонные ягоды продают по "космическим" ценам arrow

В Украине сезонные ягоды продают по "космическим" ценам

23 мая 2024 13:16
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Цены на черешню – продавцы предлагают космическую стоимость в 2024 году
Покупатели в фруктовом отделе супермаркета. Фото. Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине сезон черешни в этом году на фоне благоприятных погодных условий стартовал на три недели раньше. В то же время, цены в магазинах — умеренные, а на рынках — очень высокие.

О ценовой политике в 2024 году сообщает ТСН.

Читайте также:

"Космические" цены на черешню на рынках

В частности, журналисты исследовали ценовые предложения на основных рынках столицы Украины по состоянию на конец мая. Оказалось, что кое-где продавцы просят от желающих полакомиться ягодами более одной тысячи гривен за килограмм. В основном речь идет об импортной продукции.

Так, на Владимирском рынке в ассортименте черешня по 600, 1 тыс. и 1,2 тыс. гривен за килограмм.

На традиционно самом дорогом столичном рынке — Бессарабском, украинскую черешню можно приобрести за 500 гривен, а вот за ягоду, привезенную из Греции, — 1,2 тыс. гривен.

Более умеренные цены, где торгуют преимущественно отечественной черешней, на Лукьяновском рынке. Там килограмм черешни нового сезона стоит от 300 до 500 гривен.

На Троещинском рынке — наиболее доступна черешня. За нее просят от 250 до 700 гривен.

Однако выгоднее всего приобрести эту ягоду на столичных ярмарках, которые устраивают в разных уголках города еженедельно. Там черешню можно купить за 200 гривен за килограмм.

Стоимость черешни в супермаркетах

Черешня представлена не во всех супермаркетах. В частности, в сети магазинов "Сільпо" за 100 грамм придется отдать минимум 15,90 грн, а максимум — 32,90 грн.

 

цены на черешню
Источник: сайт Сильпо

 

В супермаркете "Варус" летняя ягода стоит 139 грн за килограмм.

 

цены на черешню
Источник: сайт Варус

Что еще стоит знать

Напомним, в украинских магазинах в конце мая 2024 года резко возросла стоимость свинины и сала. Часть видов мяса подорожала почти на 40 грн/кг.

Также сообщалось, что в НБУ прогнозируют ускорение темпов роста потребительских цен. Ожидается умеренное увеличение цен уже в ближайшие месяцы.

продукты
рынок
магазины
ягоды
цены
черешня

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ