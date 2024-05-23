Цены на черешню – продавцы предлагают космическую стоимость в 2024 году

Покупатели в фруктовом отделе супермаркета. Фото. Unsplush

В Украине сезон черешни в этом году на фоне благоприятных погодных условий стартовал на три недели раньше. В то же время, цены в магазинах — умеренные, а на рынках — очень высокие.

О ценовой политике в 2024 году сообщает ТСН.

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В частности, журналисты исследовали ценовые предложения на основных рынках столицы Украины по состоянию на конец мая. Оказалось, что кое-где продавцы просят от желающих полакомиться ягодами более одной тысячи гривен за килограмм. В основном речь идет об импортной продукции.

Так, на Владимирском рынке в ассортименте черешня по 600, 1 тыс. и 1,2 тыс. гривен за килограмм.

На традиционно самом дорогом столичном рынке — Бессарабском, украинскую черешню можно приобрести за 500 гривен, а вот за ягоду, привезенную из Греции, — 1,2 тыс. гривен.

Более умеренные цены, где торгуют преимущественно отечественной черешней, на Лукьяновском рынке. Там килограмм черешни нового сезона стоит от 300 до 500 гривен.

На Троещинском рынке — наиболее доступна черешня. За нее просят от 250 до 700 гривен.

Однако выгоднее всего приобрести эту ягоду на столичных ярмарках, которые устраивают в разных уголках города еженедельно. Там черешню можно купить за 200 гривен за килограмм.

Стоимость черешни в супермаркетах

Черешня представлена не во всех супермаркетах. В частности, в сети магазинов "Сільпо" за 100 грамм придется отдать минимум 15,90 грн, а максимум — 32,90 грн.

Источник: сайт Сильпо

В супермаркете "Варус" летняя ягода стоит 139 грн за килограмм.

Источник: сайт Варус

Что еще стоит знать

Напомним, в украинских магазинах в конце мая 2024 года резко возросла стоимость свинины и сала. Часть видов мяса подорожала почти на 40 грн/кг.

Также сообщалось, что в НБУ прогнозируют ускорение темпов роста потребительских цен. Ожидается умеренное увеличение цен уже в ближайшие месяцы.