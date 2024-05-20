Ціни на продукти — ТОП-10 товарів, які коштують дорожче, ніж у Європі

Овочевий відділ супермаркету. Фото: pexels

Експерти назвали харчові продукти, які в Україні коштують дорожче, аніж у країнах Європи. Для порівняння взяли ціни в сусідній Польщі та Румунії, а також двох країнах Балтії — Латвії та Естонії.

Про це інформує видання "Фокус".

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Як зазначається, для порівняння взяли не найбагатші країни Європи, оскільки за мінімальної зарплати у 2,5 тис. євро, ціни у супермаркетах там будуть відповідні.

Зокрема, порівняли вартість вершкового масла. Пачка 82% в супермаркетах України коштує мінімально від 76,80 грн за 180 г до 168,1 грн за 200 г. У Польщі 200-грамова пачка масла доступна за 6,25 злотих (62,27 грн), за акцією — 39,84 грн. В Естонії ще дешевше — 0,92 євро (39,33 грн) за 200 г.

Кефір в Україні коштує 52,23 грн, у Польщі — 45,74, Латвія — 43,32, Естонія — 38,05, Румунія — 45,73 грн.

Сир твердий в українських супермаркетах коштує 277,9 грн за 1 кг, у Польщі — 177,8. Латвія — 311,1, Естонія — 255,65, Румунія 280,35 грн.

Експерти пояснюють це тим, що в Польщі та країнах Балтії молочні продукти виробляються активніше.

Також порівняли ціни на рис. У Польщі та Румунії він дешевший, а в країнах Балтії — дорожчий. Раніше рис в Україні вирощувався на півдні Херсонщини та в Криму, однак після початку повномасштабної війни, імпорт рису стрімко зріс, а відтак і ціни. За час воєнного стану Україна витратила на закупівлю рису за на 60% більше, ніж 2021-го.

Банани в Україні порівняно з Румунією коштують в півтора раза більше, а в Естонії — удвічі. За словами експерта Олега Пендзина, причина — в сучасній логістиці в Україні, рівні страхових зборів під час війни, блокуванні кордонів, простоювання машин в чергах на польсько-українському кордоні. "Військові фактори" закладені у ціну імпортного товару.

Водночас, дешеві банани у деяких країнах Європи пояснюються виходом до портів та домовленостями про прямі поставки.

Ціни на яблука теж в Україні вищі. Зокрема, Польща у Євросоюзі вважається виробником номер один.

Окрім того, цибуля теж в українських супермаркетах у певні періоди коштує дорожче. Так, Польща — одна найсильніших виробників.

Картопля дешевша в Естонії та Румунії, експерти пояснюють, що ціни нижчі, оскільки це могла бути картопля білоруського виробництва. Зокрема, в Естонії більша частина вирощується для внутрішнього споживання.

Картопля в Україні — 24,90 за 1 кг, у Польщі — 29,79. Латвія — 36,34, Естонія — 20,95, Румунія 20,14 грн.

Також у деяких країнах м’ясо та птиця коштує дешевше. За словами експертів, нижчі ціни курятину тільки у Польщі. Там її виробляють мікро- та малі фермери у величезних обсягах.

Джерело: Фокус

Що ще варто знати

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