Зарплаты в Украине выросли — ПФУ показал, как изменился средний показатель за год

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине за последний год существенно выросла оплата труда граждан. Об этом свидетельствует показатель средней заработной платы, утвержденный Пенсионным фондом для расчета пенсии в стране.

Об этом говорится на официальном портале ПФУ.

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Средняя зарплата украинцев растет

Специалисты Пенсионного фонда утвердили размер средней заработной платы за второй квартал текущего года. При помощи этого показателя рассчитывают пенсии украинцев. Уровень средней зарплаты за год существенно повысился.

Согласно этой информации, средняя зарплата в этом году менялась следующим образом:

в январе — 14,974 тыс. гривен

в феврале — 15,267 тыс. гривен

в марте — 15,433 тыс. гривен

в апреле — 16,847 тыс. гривен

в мае — 17,178 тыс. гривен

в июне — 18,806 тыс. гривен

Так, в июне этого года, по сравнению с июнем прошлого года, средняя зарплата повысилась на 17,5% (на 2,794 тыс. гривен). В то же время, официально показатель годовой инфляции составил 4,8%.

Данные о зарплате для пенсии от Пенсионного фонда, как правило, отличаются от данных Государственной службы статистики по средней зарплате штатных работников. В Госстате полагают, что средняя зарплата в первом квартале составила 18,903 тыс. гривен. Данных за второй квартал 2024 года пока нет.

Прогнозы по зарплатам в Украине

В правительстве пересмотрели ожидания роста заработных плат в этом году. Там ожидают, что среднемесячная зарплата работников (брутто) будет равна 20,581 тыс. гривен, скорректированная на инфляцию прибавит 12,0%.

Примечательно, что ранее прогнозировали среднюю зарплату на уровне 21,8 тыс. гривен, однако рост реальной зарплаты только на 8,5% в связи с более высокой инфляцией.

Что еще стоит знать

Напомним, в ближайшее время в украинских общинах появится должность специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. В Министерстве по делам ветеранов объяснили, какую заработную плату получат такие работники.

Также мы писали, что в Украине некоторые специалисты могут получать заработную плату от 100 тыс. гривен. Как правило, такие выплаты работодатели предлагают руководителям отделов, военнослужащим и программистам.