Цены на медь и цветные металлы в Украине на 17 июля 2024 года

Выплавка металла. Фото: BBC

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Медь — цветной металл, известный своей высокой электропроводностью, прочностью и стойкостью к коррозии. Ее используют в электротехнике, строительстве, машиностроении и производстве потребительских товаров. К тому же, переработка меди экономически выгодна, уменьшает количество отходов, сохраняет природные ресурсы и снижает загрязнение окружающей среды.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в середине июля.

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Интересные факты о меди

По стоимости за грамм мало что может сравниться с золотом, но когда дело доходит до геологических свойств, у меди и золота удивительно много общего. Как и золото, медь имеет свой уникальный цвет, не встречающийся у других минералов. Как для металла она такая же "мягкая" и податливая, сохраняя при этом свою прочность. Кроме того, как и золото, она отлично производит тепло и электричество.

Ранние методы плавки меди отличались в древнем мире. Археологи считают, что один из видов извлечения меди включал дробление руды, посыпание медной пыли на древесный уголь в яме, покрытие ямы дерном, закачку воздуха в печь мехами из шкур животных, а затем извлечение коагулированной, охлажденной меди.

Бронза — это не природный металл, а сплав, объединяющий два металла: олово и медь. Впервые она была изготовлена ​​в "бронзовом веке", продолжавшемся примерно с 3300 до н. э. по 1200 до н. э., что является одним из первых периодов, когда люди начали работать с металлом. Хотя с тех пор было изобретено много заменителей для определенных применений, бронза по-прежнему используется сегодня во многих областях, включая подшипники, втулки и пружины. Латунь — это еще один металл, для которого нужна медь, а также цинк.

Единственные два металла, которые используются шире меди, — это алюминий и железо. Большинство запасов меди содержат низкосортную руду в сочетании с серой и другими элементами, поэтому ее приходится извлекать с помощью сложного процесса, включающего нагревание (плавку) или химические реакции, например выщелачивание.

Большинство мирового производства меди приходится на Южную Америку. Чили производит вдвое больше меди в год, чем ее ближайший конкурент в Перу. Кроме того, в десятку крупнейших производителей меди входят Китай, США, Россия, Австралия и Замбия.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По мнению члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в настоящее время в Украине единственным крупным металлургическим предприятием, которое продолжает работу, остается завод "АрселорМиттал" в Кривом Роге. Он отметил, что большинство других металлургических заводов и горно-обогатительных комбинатов расположены на востоке страны, и их восстановление будет возможно только после окончания военных действий и обеспечения безопасности.

Пендзин также подчеркнул, что сейчас экспорт металлургической продукции ограничен украинским зерновым коридором.

"Сейчас металл у нас идет зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул эксперт.

Цены на металлолом в Украине в июле

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 2 июля 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 200 до 290 грн;

Винницкая область — от 200 до 280 грн;

Днепропетровская область — от 220 до 250 грн;

Житомирская область — от 230 до 255 грн;

Закарпатская область — от 255 до 270 грн;

Запорожская область — от 200 до 280 грн;

Ивано-Франковская область — от 255 до 265 грн;

Кировоградская область — от 230 до 255 грн;

Львовская область — от 230 до 255 грн;

Николаевская область — от 220 до 260 грн;

Одесская область — от 250 до 275 грн;

Полтавская область — от 200 до 255 грн;

Сумская область — от 200 до 230 грн;

Тернопольская область — от 200 до 240 грн;

Харьковская область — от 240 до 290 грн;

Хмельницкая область — от 255 до 270 грн;

Черкасская область — от 255 до 265 грн;

Черновицкая область — от 220 до 255 грн;

Черниговская область — от 255 до 270 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в июле. Еще мы собрали цены на латунь, алюминий и чермет.