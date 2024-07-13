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Ціни на металобрухт в Україні — скільки коштує 1 кг алюмінію в липні

13 липня 2024 06:40
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 13 липня 2024 року
Виплавка металу. Фото: Boston Metal
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Ціни на брухт алюмінію в Україні за останній тиждень дещо зросли. Експерти пов'язують це з підвищеним попитом на метал у виробничій галузі та збільшенням експортних обсягів, що спричинило зростання вартості вторинної сировини. Тому зараз дуже вигідно здавати алюміній на брухт, адже ціни досягли привабливого рівня для продавців.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 13 липня.

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Де найдорожче приймають брухт алюмінію

Найвищі ціни на прийом брухту алюмінію в Україні можна знайти у великих промислових містах, таких як Київ, Харків, Одеса та Дніпро. У цих містах працює багато пунктів прийому вторинної сировини, що створює високу конкуренцію і стимулює підвищення цін. Зокрема, у Києві та Харкові діє значна кількість великих компаній, які спеціалізуються на переробці металів, тому вони готові запропонувати більш вигідні умови для тих, хто здає брухт.

У західних регіонах, таких як Львів та Івано-Франківськ, також можна знайти привабливі пропозиції щодо здачі алюмінієвого брухту. Попит на вторинну сировину в цих областях залишається стабільно високим завдяки активному розвитку місцевих виробничих підприємств. Загалом, щоб отримати найвищу ціну за алюмінієвий брухт, варто дослідити пропозиції кількох приймальних пунктів у різних регіонах та обрати той, який пропонує найвигідніші умови.

Яка ситуація з металургією в Україні

На думку члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, наразі в Україні єдиними великим металургійним підприємством, яке продовжує роботу, залишається завод "АрселорМіттал" у Кривому Розі. Він зазначив, що більшість інших металургійних заводів та гірничо-збагачувальних комбінатів розташовані на сході країни, і їх відновлення буде можливим лише після закінчення військових дій та забезпечення безпеки.

Пендзин також наголосив, що зараз експорт металургійної продукції обмежений українським зерновим коридором.

"Зараз метал у нас йде зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив експерт.

Ціни на алюміній в Україні у липні

Середні ціни в областях України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

  • Київська область — від 70 до 95 грн;
  • Вінницька область — від 65 до 90 грн;
  • Волинська область — 65 до 85 грн;
  • Дніпропетровська область — від 55 до 75 грн;
  • Житомирська область — від 50 до 70 грн;
  • Закарпатська область — від 55 до 80 грн;
  • Запорізька область — від 50 до 75 грн;
  • Івано-Франківська область — від 45 до 65 грн;
  • Кіровоградська область — від 40 до 65 грн;
  • Львівська область — від 45 до 60 грн;
  • Миколаївська область — від 40 до 60 грн;
  • Одеська область — від 40 до 65 грн;
  • Полтавська область — від 40 до 65 грн;
  • Рівненська область — від 40 до 60 грн;
  • Сумська область — від 50 до 70 грн;
  • Тернопільська область  —  від 45 до 65 грн;
  • Харківська область —  від 55 до 75 грн;
  • Хмельницька область — від 45 до 70 грн;
  • Черкаська область — від 45 до 65 грн;
  • Чернівецька область — від 40 до 70 грн;
  • Чернігівська область — від 45 до 75 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує золото в Україні у липні. Ще ми зібрали ціни на чорметлатунь та мідь.

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