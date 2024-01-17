Ціни у січні 2024 року — у магазинах стрімко дорожчає сало

Сало на ринку. Фото: cxid.info

У січні 2024 року на полицях українських магазинів активно зростають ціни на домашнє сало. За останній рік цей продукт додав у вартості 70 гривень.

Про це свідчать дані моніторингового порталу Minfin.

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Як змінились ціни на сало

Згідно з цією інформацією, станом на 17 січня сало домашнє підскочило у вартості за місяць у середньому на 15 гривень.

Якщо у грудні 2023 року у середньому в магазинах коштувало 245,44 грн/кг, то у січні поточного року — 259 грн/кг.

Зараз найдешевше домашнє сало продають у магазині Megamarket — 199,00 грн/кг, а найдорожче у супермаркеті Novus — 319,00 грн/кг.

Джерело: Мінфін

Варто зауважити, що рік тому домашнє сало продавали на 70 гривень дешевше. У січні 2023-го продукт у середньому коштував 189 грн/кг. А до війни, у січні 2022 року, його реалізували по 152,97 грн/кг.

Джерело: Мінфін

Що кажуть експерти

За словами українських експертів, в країні продовжить дорожчати м'ясо та сало, оскільки останнім часом спостерігається доволі обмежена пропозиція свиней саме у живій вазі.

Зокрема, минулого року поголів’я свиней поменшало найвідчутніше у південних та східних регіонах країни. Традиційно сплеск підвищення цін припав на зимові свята.

Більше про ціни

Нагадаємо, в Україні у січні 2024 року почали підвищуватися ціни на популярні крупи. Деякі з них за останній місяць подорожчали на понад 10 гривень.

Також ми писали, що в країні подорожчали деякі продукти. Від грудня 2023 року ціни зросли на 3,7%. Водночас м'ясо та м'ясопродукти здорожчали одразу на 12,4%, а фрукти — на 2,2%.