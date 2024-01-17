Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В Украине резко подорожало сало — какая цена в январе arrow

В Украине резко подорожало сало — какая цена в январе

17 января 2024 14:52
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены в январе 2024 года — в магазинах стремительно дорожает сало
Сало на рынке. Фото: cxid.info
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В январе 2024 года на полках украинских магазинов активно растут цены на домашнее сало. За последний год этот продукт прибавил в стоимости 70 гривен.

Об этом свидетельствуют данные мониторингового портала Minfin.

Читайте также:

Как изменились цены на сало

Согласно этой информации, по состоянию на 17 января домашнее сало подскочило в стоимости за месяц в среднем на 15 гривен.

Если в декабре 2023 года в среднем в магазинах стоило 245,44 грн/кг, то в январе текущего года — 259 грн/кг.

Сейчас самое дешевое домашнее сало продают в магазине Megamarket — 199,00 грн/кг, а самое дорогое в супермаркете Novus — 319,00 грн/кг.

 

цены на сало
Источник: Минфин

Следует отметить, что год назад домашнее сало продавали на 70 гривен дешевле. В январе 2023-го продукт в среднем стоил 189 грн/кг. А до войны, в январе 2022 года, его реализовали по 152,97 грн/кг.

 

цены на сало
Источник: Минфин

Что говорят эксперты

По словам украинских экспертов, в стране продолжит дорожать мясо и сало, поскольку в последнее время наблюдается достаточно ограниченное предложение свиней именно в живом весе.

В частности, в прошлом году поголовье свиней уменьшилось наиболее ощутимо в южных и восточных регионах страны. Традиционно всплеск повышения цен пришелся на зимние праздники.

Больше о ценах

Напомним, в Украине в январе 2024 года начали повышаться цены на популярные крупы. Некоторые из них за последний месяц подорожали более чем на 10 гривен.

Также мы писали, что в стране подорожали некоторые продукты. С декабря 2023 года цены выросли на 3,7%. В то же время, мясо и мясопродукты подорожали сразу на 12,4%, а фрукты — на 2,2%.

продукты
рынок
магазины
сало
цены

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

15 января 2024

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме