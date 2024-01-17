Цены в январе 2024 года — в магазинах стремительно дорожает сало

Сало на рынке. Фото: cxid.info

В январе 2024 года на полках украинских магазинов активно растут цены на домашнее сало. За последний год этот продукт прибавил в стоимости 70 гривен.

Об этом свидетельствуют данные мониторингового портала Minfin.

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Как изменились цены на сало

Согласно этой информации, по состоянию на 17 января домашнее сало подскочило в стоимости за месяц в среднем на 15 гривен.

Если в декабре 2023 года в среднем в магазинах стоило 245,44 грн/кг, то в январе текущего года — 259 грн/кг.

Сейчас самое дешевое домашнее сало продают в магазине Megamarket — 199,00 грн/кг, а самое дорогое в супермаркете Novus — 319,00 грн/кг.

Источник: Минфин

Следует отметить, что год назад домашнее сало продавали на 70 гривен дешевле. В январе 2023-го продукт в среднем стоил 189 грн/кг. А до войны, в январе 2022 года, его реализовали по 152,97 грн/кг.

Источник: Минфин

Что говорят эксперты

По словам украинских экспертов, в стране продолжит дорожать мясо и сало, поскольку в последнее время наблюдается достаточно ограниченное предложение свиней именно в живом весе.

В частности, в прошлом году поголовье свиней уменьшилось наиболее ощутимо в южных и восточных регионах страны. Традиционно всплеск повышения цен пришелся на зимние праздники.

Больше о ценах

Напомним, в Украине в январе 2024 года начали повышаться цены на популярные крупы. Некоторые из них за последний месяц подорожали более чем на 10 гривен.

Также мы писали, что в стране подорожали некоторые продукты. С декабря 2023 года цены выросли на 3,7%. В то же время, мясо и мясопродукты подорожали сразу на 12,4%, а фрукты — на 2,2%.