Ціни в Україні — відомо, яка була інфляція у другий рік війни

Овочевий відділ супермаркету. Фото: novus.online

В Україні споживча інфляція за підсумками 2023 року становила 5,1%. Відомо, що на другий рік війни найбільше подешевшало.

Такі дані оприлюднили у Державній службі статистики.

Читайте також:

Інфляція в Україні у 2023 році

За даними статистичного відомства, у грудні споживчі ціни підвищились на 0,7% проти листопада 2023 року.

Якщо загалом за попередній рік споживча інфляція склала 5,1% проти грудня 2022 року, то в середньому за рік показник становив 12,9%.

Джерело: Держстат

Як змінились ціни

У Держстаті розповіли, які товари та продукти найбільше подешевшали минулого року.

З-поміж харчових продуктів:

олія соняшникова — на 14,9%;

яйця — на 9,5%;

цукор — на 5,8%.

Серед непродовольчих товарів і послуг:

одяг і взуття — на 6,3%.

Відомо також, що за минулий рік найбільше подорожчало.

З-поміж продуктів харчування:

м'ясо — на 12,4%;

масло — на 9,9%;

молоко — на 9,7%;

хліб — на 7%.

Серед непродовольчих товарів і послуг:

електроенергія — на 69,7%;

амбулаторні послуги — на 13%;

ресторани і готелі — на 13%;

освіта — на 12,8%;

транспортні послуги — на 6,3%.

За словами голови Фінансового комітету ВРУ Данила Гетманцева, низький показник інфляції за підсумками року став результатом низки факторів:

повна та ритмічна допомога міжнародних партнерів, що допомогло втримати контрольовану ситуацію на валютному ринку;

ефективна жорстка монетарна політика Національного банку;

непоганий врожай за підсумком року.

При цьому Україна входила у цей рік з інфляцією у 26%. Таким чином, на другий рік повномасштабної війни вдалося приборкати підвищення цін, додав він.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Новини.LIVE проаналізували ціни на м'ясо та м'ясні продукти в Україні у січні. Відомо, як змінилась їх вартість у 2024 році.

Також проаналізували вартість набору для приготування картопляних дерунів з грибами та порівняли ціни на ці ж продукти, які були на початку року.