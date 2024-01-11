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Інфляція на другий рік війни знизилась — як змінились ціни

11 січня 2024 08:42
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни в Україні — відомо, яка була інфляція у другий рік війни
Овочевий відділ супермаркету. Фото: novus.online
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні споживча інфляція за підсумками 2023 року становила 5,1%. Відомо, що на другий рік війни найбільше подешевшало.

Такі дані оприлюднили у Державній службі статистики.

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Інфляція в Україні у 2023 році

За даними статистичного відомства, у грудні споживчі ціни підвищились на 0,7% проти листопада 2023 року.

Якщо загалом за попередній рік споживча інфляція склала 5,1% проти грудня 2022 року, то в середньому за рік показник становив 12,9%.

 

ціни
Джерело: Держстат

Як змінились ціни

У Держстаті розповіли, які товари та продукти найбільше подешевшали минулого року.

З-поміж харчових продуктів:

  • олія соняшникова — на 14,9%;
  • яйця — на 9,5%;
  • цукор — на 5,8%.

Серед непродовольчих товарів і послуг:

  • одяг і взуття — на 6,3%.

Відомо також, що за минулий рік найбільше подорожчало.

З-поміж продуктів харчування:

  • м'ясо — на 12,4%;
  • масло — на 9,9%;
  • молоко — на 9,7%;
  • хліб — на 7%.

Серед непродовольчих товарів і послуг:

  • електроенергія — на 69,7%;
  • амбулаторні послуги — на 13%;
  • ресторани і готелі — на 13%;
  • освіта — на 12,8%;
  • транспортні послуги — на 6,3%.

За словами голови Фінансового комітету ВРУ Данила Гетманцева, низький показник інфляції за підсумками року став результатом низки факторів:

  • повна та ритмічна допомога міжнародних партнерів, що допомогло втримати контрольовану ситуацію на валютному ринку;
  • ефективна жорстка монетарна політика Національного банку;
  • непоганий врожай за підсумком року.      

При цьому Україна входила у цей рік з інфляцією у 26%. Таким чином, на другий рік повномасштабної війни вдалося приборкати підвищення цін, додав він.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Новини.LIVE проаналізували ціни на м'ясо та м'ясні продукти в Україні у січні. Відомо, як змінилась їх вартість у 2024 році.

Також проаналізували вартість набору для приготування картопляних дерунів з грибами та порівняли ціни на ці ж продукти, які були на початку року.

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товари
інфляція
економіка
ціни

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