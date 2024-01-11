Ціни в Україні — відомо, яка була інфляція у другий рік війни

Інфляція на другий рік війни знизилась — як змінились ціни
В Україні споживча інфляція за підсумками 2023 року становила 5,1%. Відомо, що на другий рік війни найбільше подешевшало.
Такі дані оприлюднили у Державній службі статистики.
Інфляція в Україні у 2023 році
За даними статистичного відомства, у грудні споживчі ціни підвищились на 0,7% проти листопада 2023 року.
Якщо загалом за попередній рік споживча інфляція склала 5,1% проти грудня 2022 року, то в середньому за рік показник становив 12,9%.
Як змінились ціни
У Держстаті розповіли, які товари та продукти найбільше подешевшали минулого року.
З-поміж харчових продуктів:
- олія соняшникова — на 14,9%;
- яйця — на 9,5%;
- цукор — на 5,8%.
Серед непродовольчих товарів і послуг:
- одяг і взуття — на 6,3%.
Відомо також, що за минулий рік найбільше подорожчало.
З-поміж продуктів харчування:
- м'ясо — на 12,4%;
- масло — на 9,9%;
- молоко — на 9,7%;
- хліб — на 7%.
Серед непродовольчих товарів і послуг:
- електроенергія — на 69,7%;
- амбулаторні послуги — на 13%;
- ресторани і готелі — на 13%;
- освіта — на 12,8%;
- транспортні послуги — на 6,3%.
За словами голови Фінансового комітету ВРУ Данила Гетманцева, низький показник інфляції за підсумками року став результатом низки факторів:
- повна та ритмічна допомога міжнародних партнерів, що допомогло втримати контрольовану ситуацію на валютному ринку;
- ефективна жорстка монетарна політика Національного банку;
- непоганий врожай за підсумком року.
При цьому Україна входила у цей рік з інфляцією у 26%. Таким чином, на другий рік повномасштабної війни вдалося приборкати підвищення цін, додав він.
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