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В Україні дорожчають деякі крупи — як змінились ціни на рис та гречку

15 січня 2024 12:31
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на гречку та рис — які крупи різко подорожчали у січні
Касовий чек. Фото: Unpluh
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні у січні 2024 року почали підвищилися ціни на популярні крупи. Деякі з них за останній місяць подорожчали на понад 10 гривень.

Про це свідчить інформація моніторингового порталу Minfin.

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Яка вартість рису у січні

У 2022 та 2023 році рис поволі дорожчав, однак на початку 2024-го середня вартість довгого рису у супермаркетах підскочила за місяць на понад 6 гривень.

Тепер у середньому коштує 77,83 грн за кг. Найнижчі цінники на крупу виставили в "Ашані" та "Варусі".

 

рис
Джерело: Мінфін

Водночас, круглий рис за місць подорожчав на більш ніж 10 гривень. Якщо у грудні минулого року коштував 74,39 грн/кг, то станом на 15 січня — 85,07 грн/кг.

 

ціни на рис
Джерело: Мінфін

Як змінились ціни на гречку

Гречка на початку повномасштабної війни, у лютому 2022 року, стала лідером з подорожчання серед усіх продуктів, підскочивши вище 100 гривень за один кілограм. Надалі, протягом усього 2023 року, ціни активно знижувалися. Зокрема, середньомісячна вартість у листопаді 2023-го була такою — 30,93 грн/кг, у грудні — 29,72 грн/кг. Гречана крупа дешевшала через достатній обсяг пропозиції на внутрішньому ринку.

Експерти попереджали, що у 2024 році такі низькі ціни підуть у минуле, адже відповідна тенденція несе шкоду рентабельності вирощування цієї культури, тому аграрії мають намір штучно створити дефіцит, засіявши нею цьогоріч менші площі.

За даними сайту Minfin, станом на 15 січня гречка надалі дешевшає, але вже не так сильно. Порівняно з минулим місяцем знизилася в ціні лише на кілька копійок, до 28,85 грн/кг.

 

гречка
Джерело: Мінфін

Більше про ціни

Нагадаємо, в країні подорожчали деякі продукти. Від грудня 2023 року ціни зросли на 3,7%. Водночас  м'ясо та м'ясопродукти здорожчали одразу на 12,4%, а фрукти — на 2,2%. 

Також ми писали, що в країні споживча інфляція за підсумками 2023 року становила 5,1%. Відомо, що на другий рік війни найбільше подешевшало.

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рис
гречка

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