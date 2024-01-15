В Україні підскочили ціни на продукти — що здорожчало найбільше
В Україні здорожали ціни на продукти. Від грудня 2023 року ціни зросли на 3,7%. Водночас м'ясо та м'ясопродукти здорожчали одразу на 12,4%, а фрукти — на 2,2%.
Про це повідомляє Держстат.
Які продукти здорожчали в Україні:
- масло — на 9,9%;
- молоко — на 9,7%;
- сир та творог — на 7,5%;
- хліб — на 7%;
- риба та продукти з риби — на 4,1%;
- овочі — на 3%.
Попри це, на низку продуктів ціни знизилися. Серед них:
- яйця — на 9,5%.
- цукор ціни знизились 5,8%. А крім того:
- на хлібопродукти — на 2,8%;
- на макаронні вироби — 0,3%.
Ціни продовжать зростати
Крім того, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук очікує, що вже у січні-лютому їжа в Україні здорожчає на 5-7%.
Утім, різкого підняття цін не буде.
"Тому що фактів, які б призвели до зростання цін, наразі немає. Інфляція контрольована. Єдине, що може частково відобразитися на цінах, це курс гривні до долара", — сказав Марчук.
Нагадаємо, в Україні споживча інфляція за підсумками 2023 року становила 5,1%. Відомо, що на другий рік війни найбільше подешевшало.
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