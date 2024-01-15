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В Україні підскочили ціни на продукти — що здорожчало найбільше

15 січня 2024 03:00
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В Україні підскочили ціни на продукти — що здорожчало найбільше
Чоловік вибирає продукти у магазині. Фото: optichamber.nl
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Україні здорожали ціни на продукти. Від грудня 2023 року ціни зросли на 3,7%. Водночас  м'ясо та м'ясопродукти здорожчали одразу на 12,4%, а фрукти — на 2,2%. 

Про це повідомляє Держстат.

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Які продукти здорожчали в Україні:

  • масло — на 9,9%;
  • молоко — на 9,7%;
  • сир та творог — на 7,5%;
  • хліб — на 7%;
  • риба та продукти з риби — на 4,1%;
  • овочі — на 3%.

Попри це, на низку продуктів ціни знизилися. Серед них:

  • яйця — на 9,5%.
  • цукор ціни знизились 5,8%. А крім того:
  • на хлібопродукти — на 2,8%;
  • на макаронні вироби — 0,3%.

Ціни продовжать зростати

Крім того, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук очікує, що вже у січні-лютому їжа в Україні здорожчає на 5-7%.

Утім, різкого підняття цін не буде.

"Тому що фактів, які б призвели до зростання цін, наразі немає. Інфляція контрольована. Єдине, що може частково відобразитися на цінах, це курс гривні до долара", — сказав Марчук.

Нагадаємо, в Україні споживча інфляція за підсумками 2023 року становила 5,1%. Відомо, що на другий рік війни найбільше подешевшало.

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