В Україні підскочили ціни на продукти — що здорожчало найбільше

Чоловік вибирає продукти у магазині. Фото: optichamber.nl

В Україні здорожали ціни на продукти. Від грудня 2023 року ціни зросли на 3,7%. Водночас м'ясо та м'ясопродукти здорожчали одразу на 12,4%, а фрукти — на 2,2%.

Про це повідомляє Держстат.

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Які продукти здорожчали в Україні:

масло — на 9,9%;

молоко — на 9,7%;

сир та творог — на 7,5%;

хліб — на 7%;

риба та продукти з риби — на 4,1%;

овочі — на 3%.

Попри це, на низку продуктів ціни знизилися. Серед них:

яйця — на 9,5%.

цукор ціни знизились 5,8%. А крім того:

на хлібопродукти — на 2,8%;

на макаронні вироби — 0,3%.

Ціни продовжать зростати

Крім того, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук очікує, що вже у січні-лютому їжа в Україні здорожчає на 5-7%.

Утім, різкого підняття цін не буде.

"Тому що фактів, які б призвели до зростання цін, наразі немає. Інфляція контрольована. Єдине, що може частково відобразитися на цінах, це курс гривні до долара", — сказав Марчук.

Нагадаємо, в Україні споживча інфляція за підсумками 2023 року становила 5,1%. Відомо, що на другий рік війни найбільше подешевшало.